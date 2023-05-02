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StHilarion'a en hızlı Denner tırmandı

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StHilarion'a en hızlı Denner tırmandı
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, Limon , Aveon Sigorta, Gopro,Genpower,Eurol, RinataParts&Oils ve Near East Bank katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 1. yarışı 30 Nisan Pazar günü toplamda 20 aracın start almasıyla St. Hilarion ’da gerçekleşti.

Oldukça yoğun Seyirci Katılımı ile Saat 10.00’de başlayan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren yarışta, ekipler tırmanma etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler.

1. Tırmanma yarışında sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner-Ömer Topçu, ikinci  MethoidisArygorou – GrygorisArygorou ,üçüncü Salih Çelikkaya oldular. Ralli araçlarının kategörisi S2 de birinci Halil Mulla-Mehmet Çağla,ikinci Sadık Bilgimer-Suphi Tanlı ve üçüncü ÇağakanBozalanlar-Hasan Odun oldular. 

E4’de birinci  Onur Gani-Emine Keremoğlu olurken, ikinci Ahmet Bağrıaçık – Hakan Bağrıaçık ikilisi, üçüncü ise Ahmet-Çilem Öksüzoğlularıi ikilisi geldiler. E3’de birinci Kemal Topçuoğlu,ikinci Behiç Topcu-Ahmet Demiray ve üçüncü Hasan Karlıtaşoldular.Kadınco pilotlarda Emine Keremoğlu günü 1.,Çilem Öksüzoğlu ikinci ve Pelin Karadağ Üçüncü olarak tamamladılar.Gençler de ise günün birincileri Özgür Çetin-Ahmet Biricik oldular.

Genel Klasman sıralamasında ise Deniz Denner-Ömer Topçu en iyi zamanı yaparak birinci olurken, ikinci  MethoidisArygorou – GrygorisArygorouikilsi ve üçüncü ise son etapta gösterdiği performansla Salih Çelikkaya oldu.Tırmanma Şampiyonası 27-28 Mayıs da gerçekleşecek 2. yarış ile devam edecek.

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