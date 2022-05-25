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Sprint Şampiyonası finali İnönü’de yapılıyor

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası üçüncü yarışı 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılıyor. İnönü’de gerçekleştirilecek yarışa 19 ekip katılacak

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Sprint Şampiyonası finali İnönü’de yapılıyor
Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), Ralli şampiyonasının üçüncü, Sprint şampiyonasının ise üçüncü ve final yarışını 29 Mayıs 2022 Pazar günü, İnönü’de gerçekleştirecek. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, MullaRent a Car, Pernara Meyhanesi, İnönü Market ve Debreli Nakliyat’ın katkıları ile gerçekleştirilecek olan 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası üçüncü yarışında 19 ekip yarışacak.
Yarış, 29 Mayıs 2022 Pazar günü, 11.45’te köy meydanına yapılacak seremoni ile başlayacak. Yarışın servis alanı da köy meydanında kurulacak ve ekipler 12.30-15.00 saatleri arasında servis alanını ziyaret edecekler. Saat 12.00’den itibaren ise İnönü etabında ralli heyecanı başlayacak. Ekipler biri deneme olmak üzere yaklaşık 9 kilometrelik etabı üçer kez geçip finiş görecekler. İnönü-Vadili yolu üzerinde bulunan atış poligonu yanından girilerek takip edile bilinecek rallide ayrıca büyük bir zıplama noktası ve seyirci noktası kurulacağı açıklandı. Rallinin finişi ve ödül töreni ise saat 15.00’ten itibaren İnönü PernaraRestaurant’ta yapılacak.
SPRİNT ŞAMPİYONU BELİRLENECEK
Basel Holding Sprint Şampiyonası’na 1,1 katsayı, Basel Holding Ralli Şampiyonası’na 0,5 katsayı ve Ahmet Kişmir Ralli Kupası’na 0,7 katsayı üzerinden puan verecek yarışta 19 ekip mücadele edecek ve Sprint şampiyonu belirlenecek. Team Evo RT pilotu Sadık Bilgimer ile GoodYear Racing Team pilotu ÇağkanBozalanlar Sprint şampiyonluğu için mücadele edecek. Kendi bölgesinde yarışacak olan iddialı pilotlardan Halil Mulla da birincilik arayacak.
 
Kayıt Listesi:
                TAKIM PİLOT    COPİLOT              ARAÇ    SINIF
1             GOODYEAR RACİNG TEAM         ÇağkanBozalanlarHasan Odun   Mitsubishi LancerEvo IX               N
2                             Edim Macila       Ayşe Alptürk Macila       CanamMaverick X3        R
3             TEAM EVO RT    Sadık Bilgimer   Buse Bilgimer    Mitsubishi LancerEvo IV               1
4             DRİFT NEU RACİNG TEAM           Halil Mulla           Mehmet Çağla  Mitsubishi LancerEvo IX               N
5             KIBRISONLİNE RALLY TEAM        Barış Kalfaoğlu  Ömer Topçu      Mitsubishi LancerEvo IX               N
6             KIBRISONLİNE RALLY TEAM        Mehmet KamiloğluAhmetÖzerdemMitsubishiLancerEvo X R42
7             KIBRISONLİNE RALLY TEAM        Mehmet Çocuk                İrfan Topçu        Mitsubishi LancerEvo X N
8             KARAOĞLAN RALLY TEAM          Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar       Mitsubishi LancerEvo IX               N
9             TEAM EVO RT    Yusuf Cambaz   Gökhan Sancar Mitsubishi LancerEvo VI               1
10           GOODYEAR RACİNG TEAM         Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer EvoVI1
11           TEAM EVO RT    Selen Bilgimer   Ali Burhan           Mitsubishi LancerEvo VI               1
12           GOODYEAR RACİNG TEAM         Mahmut BozalanlarMustafa Bektaş-CanamMaverick X3              R
13                           Hasan Yücebaş                 Crosskart            R
14                           Önder Zaim                       CanamMaverick X3        R
15                           Hüseyin Yarkıner             Arda Öksüzoğlu               Mitsubishi LancerEvo VI               1
16           KARADUMAN RALLY TEAM        Özhan KaradumanSerdar Kumru             Fiat Palio3
17                           Mahmut Özer                   Ford Focus         3
18           KARADUMAN RALLY TEAM        Osman Pozan    Birdal Cihangir   Peugeot 206 Gti               3
19           KARAOĞLAN RALLY TEAM          Şeref Karaoğlan               Serhat Karaoğlan             Tomcat T2
 
 

 
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