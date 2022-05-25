Sprint Şampiyonası finali İnönü’de yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası üçüncü yarışı 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılıyor. İnönü’de gerçekleştirilecek yarışa 19 ekip katılacak

Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), Ralli şampiyonasının üçüncü, Sprint şampiyonasının ise üçüncü ve final yarışını 29 Mayıs 2022 Pazar günü, İnönü’de gerçekleştirecek. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, MullaRent a Car, Pernara Meyhanesi, İnönü Market ve Debreli Nakliyat’ın katkıları ile gerçekleştirilecek olan 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası üçüncü yarışında 19 ekip yarışacak.

Yarış, 29 Mayıs 2022 Pazar günü, 11.45’te köy meydanına yapılacak seremoni ile başlayacak. Yarışın servis alanı da köy meydanında kurulacak ve ekipler 12.30-15.00 saatleri arasında servis alanını ziyaret edecekler. Saat 12.00’den itibaren ise İnönü etabında ralli heyecanı başlayacak. Ekipler biri deneme olmak üzere yaklaşık 9 kilometrelik etabı üçer kez geçip finiş görecekler. İnönü-Vadili yolu üzerinde bulunan atış poligonu yanından girilerek takip edile bilinecek rallide ayrıca büyük bir zıplama noktası ve seyirci noktası kurulacağı açıklandı. Rallinin finişi ve ödül töreni ise saat 15.00’ten itibaren İnönü PernaraRestaurant’ta yapılacak.

SPRİNT ŞAMPİYONU BELİRLENECEK

Basel Holding Sprint Şampiyonası’na 1,1 katsayı, Basel Holding Ralli Şampiyonası’na 0,5 katsayı ve Ahmet Kişmir Ralli Kupası’na 0,7 katsayı üzerinden puan verecek yarışta 19 ekip mücadele edecek ve Sprint şampiyonu belirlenecek. Team Evo RT pilotu Sadık Bilgimer ile GoodYear Racing Team pilotu ÇağkanBozalanlar Sprint şampiyonluğu için mücadele edecek. Kendi bölgesinde yarışacak olan iddialı pilotlardan Halil Mulla da birincilik arayacak.



Kayıt Listesi:

TAKIM PİLOT COPİLOT ARAÇ SINIF

1 GOODYEAR RACİNG TEAM ÇağkanBozalanlarHasan Odun Mitsubishi LancerEvo IX N

2 Edim Macila Ayşe Alptürk Macila CanamMaverick X3 R

3 TEAM EVO RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi LancerEvo IV 1

4 DRİFT NEU RACİNG TEAM Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi LancerEvo IX N

5 KIBRISONLİNE RALLY TEAM Barış Kalfaoğlu Ömer Topçu Mitsubishi LancerEvo IX N

6 KIBRISONLİNE RALLY TEAM Mehmet KamiloğluAhmetÖzerdemMitsubishiLancerEvo X R42

7 KIBRISONLİNE RALLY TEAM Mehmet Çocuk İrfan Topçu Mitsubishi LancerEvo X N

8 KARAOĞLAN RALLY TEAM Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar Mitsubishi LancerEvo IX N

9 TEAM EVO RT Yusuf Cambaz Gökhan Sancar Mitsubishi LancerEvo VI 1

10 GOODYEAR RACİNG TEAM Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer EvoVI1

11 TEAM EVO RT Selen Bilgimer Ali Burhan Mitsubishi LancerEvo VI 1

12 GOODYEAR RACİNG TEAM Mahmut BozalanlarMustafa Bektaş-CanamMaverick X3 R

13 Hasan Yücebaş Crosskart R

14 Önder Zaim CanamMaverick X3 R

15 Hüseyin Yarkıner Arda Öksüzoğlu Mitsubishi LancerEvo VI 1

16 KARADUMAN RALLY TEAM Özhan KaradumanSerdar Kumru Fiat Palio3

17 Mahmut Özer Ford Focus 3

18 KARADUMAN RALLY TEAM Osman Pozan Birdal Cihangir Peugeot 206 Gti 3

19 KARAOĞLAN RALLY TEAM Şeref Karaoğlan Serhat Karaoğlan Tomcat T2







