Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı

Geçtiğimiz sezon ilk kez yapılan ve çok beğenilen Rolling Drag yarışları bu sezon Polarissponsorluğunda şampiyona şeklinde yapılıyor. Sezonun ilk yarışı yeni Lefke Çevre yolu üzerinde “Güven Sigorta Rolling Drag Yarışı” adıyla yapılırken, 40 pilot kıyasıya yarıştı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, Polaris 2023 Rolling Drag Şampiyonası, Lefke bölgesinde yapılan sezonun ilk yarışı ile başladı. Güven Sigorta sponsorluğundaLefke Yeni Çevre yolu, Doğancı Çemberinde 30 Nisan 2023 Pazar günü yapılan yarışta, 4 sınıfta toplam 40 pilot piste çıktı. Geçtiğimiz sezon ilk kez denenen 600 metrelik ve hareketli kalkışla başlayan Motodrag yarışı büyük beğeni topladığı için geçtiğimiz sene yine Lefke bölgesinde yapılan ikinci yarışa da sahne olmuştu. Bu sezon şampiyona şeklinde takvime giren Rolling Drag yarışları 3 yarış olarak yapılacak.

Polaris ve Güven Sigorta’nın yanı sıra; LungoCafe, WorldTechBüroteknik, Berna Güzel Elektronik, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılan yarış 30 Nisan 2023 Pazar sabahı yapılan sıralamalarla başladı. Ardından ikili eşleşmelerle devam etti ve dereceye girenler belirlendi.

Güneyden de oldukça yoğun bir ilginin olduğu yarışa seyirciler akın etti. Kapalı ve serin bir havanın etkili olduğu çekişmeli yarış sonunda günün en hızlısı 1000cc M2 Pro sınıfında birinci olan Cemal Çelik oldu. İkinci LoizosLocovou olurken, NikosEgglezoui üçüncü oldu. 1000cc M2 sınıfında NikosEgglezoui birinci olurken onu Halil Küçük ikinci olarak ve Hasan Solakay üçüncü olarak takip etti. 1000cc M1 sınıfında ise Hasan Solakay’ın birinciliği vardı. İkinci Hasan Aksu olurken, Mehmetali Karakaya üçüncü oldu. 1000cc Std. Sınıfında Cemre Ünlücan birinci, KlatisElia ikinci ve Aksel Demircanlı üçüncü oldu. Yarış sonunda ödül töreni de yapıldı ve dereceye girenlere kupaları verildi. Ödülleri KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.



1000cc Std.

1.Cemre Ünlücan (93)

2.Klatis Elia (636)

3.Aksel Demircanlı (18)

1000cc M1

1.Hasan Solakay (313)

2.Hüseyin Aksu (124)

3.Mehmetali Karakaya (80)

1000cc M2

1.Nikos Egglezoui (888)

2.Halil Küçük (77)

3.Hasan Solakay (313)

1000cc M2 PRO

1.Cemal Çelik (754)

2.Loizos Locovou (700)

3.Nikos Egglezoui (888)



(Fotoğraflar: Şakire Sahra Toprak)

