Sezonun ilk Rolling Drag yarışı Lefke’de

KITMOK Polaris 2023 Rolling Drag Şampiyonası 30 Nisan Pazar günü başlıyor. Sezonun ilk yarışı yeni Lefke Çevre yolu üzerinde “Güven Sigorta Rolling Drag Yarışı” adıyla yapılacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, Polaris 2023 Rolling Drag Şampiyonası, Lefke bölgesinde yapılacak sezonun ilk yarışı ile başlıyor. Güven Sigorta sponsorluğunda Lefke Yeni Çevre yolu, Doğancı Çemberinde 30 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak yarış için geri sayım başladı.

Geçtiğimiz sezon ilk kez denenen 600 metrelik ve hareketli kalkışla başlayan Motodrag yarışı büyük beğeni topladığı için geçtiğimiz sene yine Lefke bölgesinde yapılan ikinci yarışa da sahne olmuştu. Bu sezon şampiyona şeklinde takvime giren Rolling Drag yarışları 3 yarış olarak yapılacak. Polaris ve Güven Sigorta’nın yanı sıra; Lungo Cafe, WorldTech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak yarış 30 Nisan 2023 Pazar sabahı 11.00’de başlayacak. 600cc Std., 600cc M1, 1000cc Std., 1000cc M1, 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro olmak üzere 6 farklı sınıfta Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından takribi 18.00’de ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak. Kayıt işlemlerinin 28 Nisan 2023 Cuma akşamı 17.00’de tamamlanacağı açıklanan organizasyona ilginin yoğun olması bekleniyor.

