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Sezonun ikinci Rolling Drag yarışı Mevlevi’de

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KITMOK Polaris 2023 Rolling Drag Şampiyonası’nda sezon, 3 Eylül 2023 Pazar günü yapılacak yarışla devam ediyor. Sezonun ikinci yarışı Mevlevi Çemberi’nde, 16.00-19.30 saatleri arasında yapılacak

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Sezonun ikinci Rolling Drag yarışı Mevlevi’de
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, Polaris 2023 Rolling Drag Şampiyonası, Mevlevi Çemberi’nde yapılacak sezonun ikinci yarışı ile devam ediyor. Güven Sigorta sponsorluğunda 3 Eylül 2023 Pazar günü yapılacak yarış için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon ilk kez yapılan ve çok beğenilen Rolling Drag yarışları bu sezon Polaris sponsorluğunda şampiyona şeklinde yapılıyor. Nisan ayında Lefke bölgesinde yapılan sezonun ilk yarışının ardından ikinci yarış “Güven Sigorta 2023 2.Rolling Drag Yarışı” adıyla Mevlevi’de yapılacak.
600 metre uzunluğunda ve hareketli kalkışla başlayan Motodrag yarışı hem seyirciler hem de sporcular tarafından beğenildi. Bu sezon şampiyona şeklinde takvime giren Rolling Drag yarışları 3 yarış olarak yapılacak. Polaris ve Güven Sigorta’nın yanı sıra; Lungo Cafe, WorldTech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj, Yemek Sepeti ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak yarış 3 Eylül 2023 Pazar günü 16.00’da başlayacak. 600cc Std., 600cc M1, 1000cc Std., 1000cc M1, 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro olmak üzere 6 farklı sınıfta dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından takribi 19.30’da ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.
 
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