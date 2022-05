Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan “HashtagPerformanceDrag Yarışı” 3-4 Haziran tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor

HashtagPerformance ana sponsorluğunda yapılacak Drag yarışı için hazırlıklar tamamlandı. LifecellDigital’in iletişim sponsorluğunda, CapitalRadio’nun medya sponsorluğunda, Mobile Link Cep Shop, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, NEU Hospital, Comment Printing, Cahit Necipoğlu Ltd., Değirmenlik Belediyesi ve Prime Cars’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarış, Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci yarışı olacak. Yarış öncesi Eziç Lefkoşa’da basın toplantısı yapılarak organizasyon basına tanıtıldı. Toplantıda; KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, yarışın ana sponsoru HashtagPerformance Direktörü Ayhan Kalay, İletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell-LifecellDigital adına Genel Müdür yardımcısı Burcu Topal, Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu, Mobile Link Cep Shop direktörü Mehmet Karadeniz ve KKDSOD yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.3 Haziran Cuma günü 17.00-22.00 saatleri arasında sıralamaların yapılacağı organizasyonda heyecan, 4 Haziran Cumartesi günü 17.00’de ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Şu ana kadar 69 kayıt alınan organizasyonun gece 24.00’e kadar sürmesi bekleniyor. Kayıtlar ise yarın tamamlanacak. 2022 yılında toplam 5 yarış olarak yapılacak Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci yarışı olacak organizasyona Türkiye’den 1, güneyden ise 6 yarışçı kayıt yaptırdı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi sezonun açılış yarışında da hem seyircilerden, hem de yarışçılardan büyük ilgi görüp, binlerce insan Akıncılar Tünel Yolu’na akın etmişti. Ülkemizin en hızlı araçları ve pilotlarının kozlarını paylaşacağı organizasyona kayıtlar devam ediyor.Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, “Ben öncelikle size yarışımızdan bahsetmek isterim. Bu sezon 5 yarış olarak planladığımız Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci yarışı olacak olan HashtagPerformanceDrag Yarışı için burada bulunuyoruz. Henüz bir pistimiz olmadığı için yine Akıncılar tünel yolunda yapılacak olan yarışımız havaların da ısınmasıyla gece yarışı olarak yapılacak. Cuma akşamüzeri sıralamalar, Cumartesi 17.00’den itibaren ise yarışımız başlayacak. Şu ana kadar 69 kayıt aldık ve kayıtlarımız 2 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek. Bu araçların 1 tanesi Türkiye’den, 6 tanesi de Rum kesiminden yarışa katılacak. Bu yarış yeni bir kadın yarışçımız daha var ve böylece kadın sporcularımızın sayısı 4’e çıktı. Bildiğiniz gibi yarışımız seyirciler tarafından çok yoğun ilgi gören bir Motorsporları dalı. Bu yarışa da her zaman olduğu gibi 5bin ve üzeri seyirci bekliyoruz. Maalesef henüz bir pistimiz olmadığı için, seyircilerin kısıtlı oturma alanı bulunan tribünlerde yer alabilmek için erken piste gelmesi gerekiyor. Bu konuda da seyircilerimizden anlayış bekliyoruz. Piste gelemeyecek olan arkadaşlarımız için de yarışımızın derneğimizin facebook sayfasından canlı yayınlanacağını hatırlatmak isterim. Bu yayınlar GelengülProduction farkıyla yayınlanacak ve iletişim sponsorumuzLifecellDigital’in internet desteğiyle yayınlanacak, onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim. Kuzey Kıbrıs Turkcell ayrıca alana baz istasyonu kurarak seyircilerin de kesintisiz internet kullanmasını sağlayacak. Tüm alanın güvenliği ise şampiyona ana sponsorumuz Güven Sigorta tarafından sağlanacak. Tüm katılacak olan yarışçılarımıza başarılar, seyircilerimize de keyifli bir yarış dilerim.”Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, “Bu güzel organizasyon için, başta Başkan İsmet Tufan ve ekibi olmak üzere, katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Bu ekip artık KKTC sınırlarına sığmıyor ve Türkiye’de yapılan yarışlarda da görev alıyor. Bu tür organizasyonların daha güzel ve verimli olabilmesi için katkıların artmasını temenni ediyoruz. Gençliğimizi daha güzel eğlenebileceği, tehlikesi olmadan daha güzel vakit geçirebilecekleri etkinlikleri sunabilmek için Güven Sigorta olarak Motorsporlarına her zaman olduğu gibi katkı koymaya devam edeceğiz. Hafta sonu bizleri güzel bir etkinlik bekliyor. Bu yüzden Motorsporları seven tüm halkımızı hafta sonu yapılacak etkinliğimize bekliyoruz.”Yarışa destek veren firmalardan HashtagPerformance Direktörü Aykan Kalay, “Bu yarışların devamlılığını sağlayabilmek için biz HashtagPerformance olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Yeni havaalanının aktif hale gelmesiyle bizim yarışacak bir yerimiz olmayacak. Biz yapılması planlanan yeni pist için de elimizden gelen katkıyı koymak istiyoruz ve gençlerin caddelerde değil de pistlerde yarışmasının devamlılığını sağlamak istiyoruz. Sezonun herkese kazasız, belasız, başarılı, herkesin eğlenebileceği yarışlarla geçmesini diliyorum.”İletişim sponsoruLifecellDigital adına Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Yardımcısı Burcu Topal: “Bizler LifecellDigitalTurkcell Ev İnterneti adına iletişim sponsoru olarak bir kez daha bu güzel organizasyonda yer alıyoruz. Ülkemizin sevilen ve büyük ilgi gören spor dallarından olan bu yarışa destek vermekten mutluyuz. Özellikle gençlerin ve kadın sporcuların yer alması mutluluk verici. Bu sporda emeği geçen herkesi kutluyorum. Bizler LifecellDigital olarak en iyi hizmeti vermek için her zaman çalışıyoruz. Burda da tüm katılımcılara, sporcularımıza başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir yarış olmasını diliyorum. Hazır hız demişken de ülkemizin de bu kadar her alanda teknolojiyi kullanırken, adamıza yakışan internet hızlarına erişebilmek dileğiyle deyip tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum.Yarışın sponsorlarından Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu, “Sezonun ilk yarışının ana sponsoru olarak, derneğimizin gerçekleştirdiği o güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bizler her zaman Motorsporlarının bir köşesinde olmak istiyoruz. Bunu da katkılarımızla yapmaya çalışıyoruz. Ben bir konuya değinmek istiyorum. Dünyanın her yerinde bu organizasyonların yapılabilmesi için özellikle otomotiv sektöründen birçok firma destek vermektedir. Ülkemizde de yağ firmaları olsun, otomobil firmaları olsun bu Motorsporlarının içinde görmek istiyorum. Fırsat bulmuşken bu konuya değinmek istedim. Biz desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”Yarışa destek veren firmalardan Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz: “Bizler Mobile Link Cep Shop ailesi olarak her zaman derneğimizin yanındayız. Bizler de sporcu olarak bu spora gönül vermiş arkadaşlarımızın her zaman destekçisi olacağız. Temennimiz sokaklarda, caddelerde değil, güzel bir pistimiz olursa orada yarışalım. Keyifli, kazasız, belasız bir yarış dilerim.”