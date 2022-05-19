ROK Cup Karting Şampiyonası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2022 nesdersan.com ROK Cup Karting Şampiyonası bu Pazar (22 Mayıs 2022) başlıyor. Altı yarışlık bir takvim açıklayan KKKD, sezonun ilk yarışını CemsaSporting Center’de gerçekleştirecek. Pazar sabahı 09.00’dan itibaren teknik kontroller, yarışçı bilgilendirme toplantısı ve resmi antrenmanlarla başlayacak olan organizasyonda heyecan, 12.30’de start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 13.30’da ve final ayağı yarışları 15.00’de başlayacak. 4-6 yaş arası minik sporcular ve 6 yaş üzeri yeni başlayanların gösterisi ise 16.00’da yapılacak. derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sona erecek.
25 YARIŞÇI ÖN KAYIT YAPTIRDI
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2022 nesdersan.com ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezon öncesi 25 yarışçı ön kayıt yaptırdı. Yarışın ayıtları yarın tamamlanacak. CemsaSporting Center’de RC1 kodlu pist şeklinin kullanılacağı yarışta Mini kategori her ayakta 9’ar tur, Junior kategori 11’er tur, Senior ve Master kategoriler 13’er tur atacak. Ana sponsor nesdersan.com’un yanı sıra CemsaSporting Center ve ZetLeisure Center’in de katkılarıyla yapılacak olan şampiyona Ekim ayında tamamlanacak.
Yarış Programı
Resmi Antrenmanlar: 11.00-11.40
Sıralama Turları: 12.30-13.10
1.Ayak Yarışları: 13.30-14.50
2.Ayak Yarışları: 15.00-16.20
Rookie Challenge (4-6 Yaş ve 6 Yaş üstü): 16.15
Ödül Töreni: 16.30
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