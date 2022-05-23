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Ralliciler İnönü’de tozu dumana katacaklar

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Ralliciler İnönü’de tozu dumana katacaklar
Necati KÜLAHLILAR
Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 3. ve Sprint Şampiyonası final yarışı 29 Mayıs Pazar günü geleneksel olarak İnönü de Sinde Ralli Sprint olarak gerçekleşecek.
Saat 12.00’de başlayacak olan İnönü rallisinde heyecan dorukta olacak..
 
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