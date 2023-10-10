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Ralliciler Girne Kapısı’nda görsel şov yapacak

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Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 7. Yarışı olarak 14 – 15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ilk gününde ekipler 2 kez Kanlıköy etabını, ardından ise Girne Kapısı Özel Seyirci Etabını geçecekler

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Ralliciler Girne Kapısı’nda görsel şov yapacak
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından 46. kez düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Rallisi bu yıl da Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi olarak yapılacak. Basel Holding Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 7. Yarışı olarak 14 – 15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi, 14 Ekim Cumartesi günü Zahra Sokaktan start alacak. Yarışta ekipler 2 kez Kanlıköy etabını, ardından ise Girne Kapısı Özel Seyirci Etabını geçecekler.
Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve görsel şölenin yapıldığı Girne Kapısı Özel Seyirci Etabı Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak. Drift, tırmanma ve ralli araçları Girne Kapısı’nda şov yapacaklar. 15 Ekim Pazar günü ise Serdarlı bölgesine taşınacak rallide sırasıyla, Tirmen, Ergenekon ve Serdarlı etapları 2’şer kez geçilip, Zahra Sokak’ta gerçekleşecek podyum ile ralli son bulacak.
 
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