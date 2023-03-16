Ralliciler 2023 sezonunda Şampiyon Melekler için yarışacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 2023 Mahalli Şampiyonasının adını Şampiyon Melekler Ralli Kupası adı altında yapacak.

2021'de Ayer Argün Ralli Kupası ve 2022 de Ahmet Kişmir Ralli Kupası olarak yarışılan ve Sınıf 2 harici tüm otomobillerin kıyasıya yarıştığı şampiyona Şubat ayında Türkiye'de yaşanan Depremde kaybettiğimiz şampiyonlarımızın adını yaşatmak adına Şampiyon Melekler Ralli Kupası Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ,Sprint ve Tırmanma yarışlarından oluşacak ve 2 Nisan da ilk yarış ile başlayıp 8 yarışa puan verecek.



