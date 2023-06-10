Offroadda sırada “Baja Challenge Cyprus” var

Toplam 28 ekip etaplarda olacak
EKA Developments’in ana sponsorluğu yanı sıra;RedBull, Güven Sigorta, Marks World, damalıbayrak.net, Chamada ve ecam’ın da katkılarıyla yapılacak olan yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılan yarışmacılar kendi sınıflarında podyum mücadelesi verecek. 3 sınıfa ayrılan Ralli kategorisinin yanı sıra Raid kategorisi tarzında Offroad güzergahını geçecek olan “Babalar-Oğullar, Babalar-Kızlar” adı altında açılan kategoriye de 13 ekip kayıt yaptırdı. Ekipler 11.00’den itibaren iki etap geçmek üzere Lefkoşa Sanayi bölgesi civarında, saat 15.00’ten itibaren de Alayköy bölgesinde olacaklar. İlk servis 11.15’ten itibaren Atatürk Stadyumu park yerinde, ikinci ve üçüncü servis 12.30’dan itibaren Zet Karting tesislerinde olacak. Finiş ve ödül töreni ise takribi 18.00’de yine EKA Developments önünde yapılacak. Rallinin son etabına “Hüdan Kardeşler” adı verildi ve vefat eden iki değerli Offroad üyesi Veleddin Hüdan ile Yusuf Hüdan anısına geçilecek olan etapta her sınıfta en iyi dereceyi yapan yarışçıya özel kupa verilecek.
Program:
Start: 10.00
ÖE1: 11.05
ÖE2: 12.20
ÖE3: 15.25
ÖE4: 16.40
Ödül Töreni: 18.00
Ralli Kayıt Listesi:
|No.
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|1
|1
|Argun Çağıl
|İrfan Topçu
|Tomcat
|T4
|2
|2
|Ahmet Baştaş
|Ahmet Gürün
|Tomcat
|T4
|3
|3
|Hasan Reyhan
|Niyazi Yorgancıoğlu
|Mitsubishi Pajero
|T3
|4
|4
|Göksel Macila
|Buğra Tabak
|Mitsubishi Pajero
|T4
|5
|5
|Musa Ersoy
|Ramadan Kıral
|Tomcat
|T4
|6
|6
|Soyer Arseven
|Hasan Reyhan
|Mitsubishi Pajero
|T4
|7
|7
|Ozan Birşen
|Ali Budak
|Suzuki Vitara
|T2
|8
|8
|Halim Kahveciler
|Ramadan Uzun
|Nissan Patrol
|T3
|9
|9
|Niyazi Bedel
|Hasan Güney
|Land Rover
|T4
|10
|10
|Sander Kahveciler
|Eser Sülo
|Tomcat
|T4
|11
|11
|Zühtü Cumalıgil
|Günay Saffet Özmenek
|Nissan Patrol
|T4
|12
|12
|Hakan Sezerli
|Gökhan Necipoğlu
|Tomcat
|T4
|13
|14
|Hilmi Çelebioğlu
|Ahmet Buzlukçuoğlu
|Seat Leon
|T3
|14
|15
|Hüda Hüdan
|Görkem Eren
|Suzuki Vitara
|T2
|15
|16
|Burak Emingil
|Emin Emingil
|Suzuki Vitara
|T2
|1
|Kemal Ermanlı
|Hazem Ermanlı
|2
|İsmail Kırmızı
|Cenk May
|3
|Orhun Mevlit
|Orhan Mevlit
|4
|Ökkeş Haymalı
|İlknur Haymalı
|5
|Nafi Taşdemir
|Demir Taşdemir
|6
|Gökhan Onurlu
|Daren Onurlu
|7
|Levent Sönmez
|Atlas ve Alaz
|8
|Sudi Alkan Yelmen
|Aras Yelmen
|9
|Hüseyin Uğur Dinçler
|Vedat Dinçler
|10
|Orhun Paralik
|Yüksel Paralik
|11
|Ahmet Fidan
|Can Demircan
|12
|Arif Güneş
|Akay Engin Güneş
|13
|Hüseyin Ciddi
|Yüksel Ciddi