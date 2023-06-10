Offroadda sırada “Baja Challenge Cyprus” var

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ile ortaklaşa organize ettiği 2023 Offroad Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı 11 Haziran 2023 Pazar günü “Baja Challenge Cyprus 2023” adıyla yapılıyor

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat T4 2 2 Ahmet Baştaş Ahmet Gürün Tomcat T4 3 3 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3 4 4 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4 5 5 Musa Ersoy Ramadan Kıral Tomcat T4 6 6 Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero T4 7 7 Ozan Birşen Ali Budak Suzuki Vitara T2 8 8 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 9 9 Niyazi Bedel Hasan Güney Land Rover T4 10 10 Sander Kahveciler Eser Sülo Tomcat T4 11 11 Zühtü Cumalıgil Günay Saffet Özmenek Nissan Patrol T4 12 12 Hakan Sezerli Gökhan Necipoğlu Tomcat T4 13 14 Hilmi Çelebioğlu Ahmet Buzlukçuoğlu Seat Leon T3 14 15 Hüda Hüdan Görkem Eren Suzuki Vitara T2 15 16 Burak Emingil Emin Emingil Suzuki Vitara T2

1 Kemal Ermanlı Hazem Ermanlı 2 İsmail Kırmızı Cenk May 3 Orhun Mevlit Orhan Mevlit

4 Ökkeş Haymalı İlknur Haymalı 5 Nafi Taşdemir Demir Taşdemir 6 Gökhan Onurlu Daren Onurlu 7 Levent Sönmez Atlas ve Alaz 8 Sudi Alkan Yelmen Aras Yelmen 9 Hüseyin Uğur Dinçler Vedat Dinçler 10 Orhun Paralik Yüksel Paralik 11 Ahmet Fidan Can Demircan 12 Arif Güneş Akay Engin Güneş 13 Hüseyin Ciddi Yüksel Ciddi

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 2023 Offroad Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ile ortaklaşa hazırlanan ve 11 Haziran 2023 Pazar günü, Lefkoşa ile Alayköy bölgesinde yapılacak “Baja Challenge Cyprus 2023” yarışı ile devam ediyor. Bu sezon güç birliği yapma kararı alan Offroad derneklerimizin ortaklaşa organize ettikleri şampiyonanın ikinci yarışında görev KYOFF’un. 11 Haziran 2023 Pazar sabahı saat 10.00’da Girne’de bulunan EKA Developments önünde yapılacak seremoni ile başlayacak olan yarışta ekipler güzergahı gizli olan fakat Lefkoşa Sanayi bölgesi civarı ile Alayköy bölgelerinde olacağı açıklanan toplamı yaklaşık 45 kilometrelik 4 etapta yarışacaklar.EKA Developments’in ana sponsorluğu yanı sıra;RedBull, Güven Sigorta, Marks World, damalıbayrak.net, Chamada ve ecam’ın da katkılarıyla yapılacak olan yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılan yarışmacılar kendi sınıflarında podyum mücadelesi verecek. 3 sınıfa ayrılan Ralli kategorisinin yanı sıra Raid kategorisi tarzında Offroad güzergahını geçecek olan “Babalar-Oğullar, Babalar-Kızlar” adı altında açılan kategoriye de 13 ekip kayıt yaptırdı. Ekipler 11.00’den itibaren iki etap geçmek üzere Lefkoşa Sanayi bölgesi civarında, saat 15.00’ten itibaren de Alayköy bölgesinde olacaklar. İlk servis 11.15’ten itibaren Atatürk Stadyumu park yerinde, ikinci ve üçüncü servis 12.30’dan itibaren Zet Karting tesislerinde olacak. Finiş ve ödül töreni ise takribi 18.00’de yine EKA Developments önünde yapılacak. Rallinin son etabına “Hüdan Kardeşler” adı verildi ve vefat eden iki değerli Offroad üyesi Veleddin Hüdan ile Yusuf Hüdan anısına geçilecek olan etapta her sınıfta en iyi dereceyi yapan yarışçıya özel kupa verilecek.Start: 10.00ÖE1: 11.05ÖE2: 12.20ÖE3: 15.25ÖE4: 16.40Ödül Töreni: 18.00