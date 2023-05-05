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Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2023 Offroad Şampiyonası’nın ilk yarışı, KyreniaOffroad Derneği ve Dağ-Çamur Offroad Derneği ile ortaklaşa hazırlanan ve Pazar günü, Akdağ bölgesinde yapılacak “5.Ahmet Altındağlı Anı Offroad Yarışı ve Offroad Oyunları” ile başlıyor

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Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) uzun bir aranın ardından 2023 Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonası’na başlıyor. Sezonun ilk yarışı, ülkemizin Offroad derneklerinin güç birliği ile yapılacak. KyreniaOffroad Derneği ve Dağ-Çamur Offroad Derneği’nin de destekleriyle hazırlanan yarış 7 Mayıs 2023 Pazar günü Akdağ bölgesinde hazırlanan etapta yapılacak. Merhum Offroad yöneticilerinden Ahmet Altındağlı anısına bu sene beşincisi yapılacak olan yarış pazar sabahı 10.00’da başlayacak. 7,5 kilometrelik etabı yarışmacılar biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler ve en iyi etap derecesini çıkarmaya çalışacaklar.
14 EKİP KAYIT YAPTIRDI
Başbakanlık, Spor Dairesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra Nesdersan.com, Baştaşlar Construction, Güven Sigorta, R.Güleç Garaj &Recovery, Taşmar Market, Karaoğlan Oto Servis, Güleryüz Garaj, Galif Meyhanesi, Çepik Kardeşler, Sonay Construction, Dünya Oto ve GL Homes&Gardens’ın da katkılarıyla yapılacak olan yarışa 14 ekip kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılan yarışmacılar kendi sınıflarında podyum mücadelesi verecek. ZetKarting tesislerinin kuzey bölgesinde bulunan Akdağ’da yapılacak yarışın servis alanı, etabın start ve finiş noktası da aynı yerde kurulacak.
 
Program:
Start: 10.00
Antrenman Etabı: 10.10
ÖE1: 11.00
ÖE2: 12.00
Ödül Töreni: 13.00
 
Kayıt Listesi:
         Pilot  Co-Pilot      Takım         Araç  Sınıf
1       Halim Kahveciler Ramadan Uzun    SRC Racing Team         Nissan Patrol       T3
2       Ahmet Baştaş      Ahmet Gürün                TOMCAT  T4
3       Halil Erdoğuş      Ada Erdoğuş                 Jeep Cherokee     T3
4       Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı               Suzuki Vitara      T2
5       Hilmi Çelebioğlu  Ahmet Buzlukcuoğlu              SeatLeon    T3
6       Musa Ersoy         RamadanKıral               TOMCAT  T4
7       OcanBirşen Salih Kanatlı                 Suzuki Vitara      T2
8       Argun Çağıl         İrfan Topcu                   TOMCAT  T4
9       Niyazi Bedel        Mehmet Boşnak            Discovery 2         T4
10     Sander Kahveciler         Eser Sulo    SRC Racing Team         TOMCAT  T4
11     Zühtü Cumalıgil   Cem Aytaç SRC Racing Team         Nissan Patrol       T4
12     Şeref Karaoğlan   Serhat Karaoğlan          TOMCAT  T3
13     Soyer Arseven     Hasan Reyhan               Mitsubishi Pajero T4
14     Hakan Sezerli      Arif Sezerli          TOMCAT  T4
 
 
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