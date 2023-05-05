Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2023 Offroad Şampiyonası’nın ilk yarışı, KyreniaOffroad Derneği ve Dağ-Çamur Offroad Derneği ile ortaklaşa hazırlanan ve Pazar günü, Akdağ bölgesinde yapılacak “5.Ahmet Altındağlı Anı Offroad Yarışı ve Offroad Oyunları” ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) uzun bir aranın ardından 2023 Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonası’na başlıyor. Sezonun ilk yarışı, ülkemizin Offroad derneklerinin güç birliği ile yapılacak. KyreniaOffroad Derneği ve Dağ-Çamur Offroad Derneği’nin de destekleriyle hazırlanan yarış 7 Mayıs 2023 Pazar günü Akdağ bölgesinde hazırlanan etapta yapılacak. Merhum Offroad yöneticilerinden Ahmet Altındağlı anısına bu sene beşincisi yapılacak olan yarış pazar sabahı 10.00’da başlayacak. 7,5 kilometrelik etabı yarışmacılar biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler ve en iyi etap derecesini çıkarmaya çalışacaklar.

14 EKİP KAYIT YAPTIRDI

Başbakanlık, Spor Dairesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra Nesdersan.com, Baştaşlar Construction, Güven Sigorta, R.Güleç Garaj &Recovery, Taşmar Market, Karaoğlan Oto Servis, Güleryüz Garaj, Galif Meyhanesi, Çepik Kardeşler, Sonay Construction, Dünya Oto ve GL Homes&Gardens’ın da katkılarıyla yapılacak olan yarışa 14 ekip kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılan yarışmacılar kendi sınıflarında podyum mücadelesi verecek. ZetKarting tesislerinin kuzey bölgesinde bulunan Akdağ’da yapılacak yarışın servis alanı, etabın start ve finiş noktası da aynı yerde kurulacak.



Program:

Start: 10.00

Antrenman Etabı: 10.10

ÖE1: 11.00

ÖE2: 12.00

Ödül Töreni: 13.00



Kayıt Listesi:

Pilot Co-Pilot Takım Araç Sınıf

1 Halim Kahveciler Ramadan Uzun SRC Racing Team Nissan Patrol T3

2 Ahmet Baştaş Ahmet Gürün TOMCAT T4

3 Halil Erdoğuş Ada Erdoğuş Jeep Cherokee T3

4 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T2

5 Hilmi Çelebioğlu Ahmet Buzlukcuoğlu SeatLeon T3

6 Musa Ersoy RamadanKıral TOMCAT T4

7 OcanBirşen Salih Kanatlı Suzuki Vitara T2

8 Argun Çağıl İrfan Topcu TOMCAT T4

9 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Discovery 2 T4

10 Sander Kahveciler Eser Sulo SRC Racing Team TOMCAT T4

11 Zühtü Cumalıgil Cem Aytaç SRC Racing Team Nissan Patrol T4

12 Şeref Karaoğlan Serhat Karaoğlan TOMCAT T3

13 Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero T4

14 Hakan Sezerli Arif Sezerli TOMCAT T4



