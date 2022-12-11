Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı

3 günlük programla organize edilen Drift NEU Uluslararası Drift Yarışı, 11 Aralık Pazar Lefkoşa’da bulunan Cemsa Sporting Center’de yapılan Drift NEU 2022 Drift Challenge yarışıyla tamamlandı. 7 bin seyircinin yerinde takip ettiği yarışı Dünya yıldızı James Deane kazandı. Enver Haskasap ikinci oldu

Drift NEU ile Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organizasyonu ile hayata geçirilen 3 günlük Uluslararası Drift organizasyonu, 11 Aralık Pazar yapılan Drift NEU 2022 Drift Challenge yarışı ile tamamlandı. Cemsa Sporting Center’de yapılan organizasyon TOP32 eşleşmeleri ile başladı. 28 pilotun piste çıktığı yarışta ilk 4 pilot turu BAY geçti. Dünya yıldızı James Deane, Avrupa’nın yıldızları Duane Mckeever ile Tomás Kiely, Türkiye şampiyonu Çağlar Küçükdumlu ve başarılı sporcuları ile İran’ın önemli sporcuları Fahim Reza Keykhosravi ile Amir Abbas Asgary Daryan’ın yanı sıra ülkemizin şampiyon pilotları ve başarılı pilotları piste çıkarak rakiplerini elemeye çalıştılar. Yaklaşık 7bin seyircinin yerinden yarışı takip ettiği, binlerce insanın da Gelengül Production ekibinin sağladığı canlı yayınla takip ettiği yarış nefesleri kesti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile birlikte takip ettiği yarışta final eşleşmesi Dünya yıldızı James Deane ile 3 kez KKTC Şampiyonu Enver Haskasap arasında yapıldı. İnanılmaz yakın geçen yarışı Deane kazanırken, Haskasap ikinci oldu. Avrupa’nın genç yıldızı Tomas Kiely ile ülkemizin genç yeteneği Celal Erülkü arasında yapılan üçüncülük yarışını ise Kiely kazandı ve podyuma çıkmayı başardı. Günün beşincisi Bekir Özsusuzlu, altıncısı Kerim Beşok, yedincisi Oktay Erülkü ve sekizincisi Berfu Tutumlu oldu.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü yaptığı, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda yapılan organizasyonunödül töreni de pistte yapıldı. 10 Aralık Cumartesi yapılan Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası 2. Ayak yarışının kupalarının da verildiği ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel takdim etti.



