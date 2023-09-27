NCKC Racing Team İtalya yolcusu

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği (North CyprusKarting Club), Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilecek olan Dünya ROK Cup Süper Final yarışları için hazırlıklarını tamamladı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği (KKKD) (North CyprusKarting Club-NCKC), Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından İtalya’da 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Dünya ROK Cup Süper Final yarışlarına katılmak için hazırlıklarını tamamladı.

Kurulduğu 2018 yılından beri 6 yıldır aralıksız düzenlemiş olduğu Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası yarışlarında başarı gösteren sporcular İtalya’da bulunan South Garda Pisti’nde yapılan ROK Cup Süper Finalleri’ne katılıyor. KKKD’nin organizatörlüğünü yaptığı 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından dernek; Mini, Junior, Senior ve Expert kategorilerinde başarılı olan sporcuları için Süper Final yarışlarına katılım kontenjanı aldı. Bu yıl da ülkemizi NCKC Racing Team adına; Mini kategoride Rüzgar Okman, Senior kategoride Tolga Güryel ve Demir Göksan, Expert kategoride ise Salih Karalım temsil edecek. NCKC Junior şampiyonu Hasan Halil Onalt da İtalyan Zanchi takımıyla katılacağı ROK Cup Süper final 2023’de toplam 5 sporcumuz ülkemizi temsil edecek.

28 ÜLKEDEN 427 PİLOTA KARŞI MÜCADELE VERECEKLER

3 Ekim 2023 Salı günü yola çıkacak olan NCKC Racing Team pilotları sırasıyla 6-8 Ekim 2023 tarihleri arasında ROK Trophy hazırlık yarışlarında ve ardından da 10-14 Ekim 2023 tarihleri arasında 2023 ROK Cup Süper Final’de mücadele edecekler. Pilotlarımız, Mini ROK’ta 72, JuniorROK’ta 108, SeniorROK’ta 108, ExpertROK’ta 38, Expert+’da 15, Super ROK (DVS)’de 36 ve ShifterROK’ta 50 olmak üzere toplam 427 pilot ile aynı pistte ter dökecekler.

