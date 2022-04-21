banner762
banner815
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
5 0
DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?
DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?
16 0
 
Bu tabelalar tam memleketin özeti
Bu tabelalar tam memleketin özeti
26 0
25 0
Haskasap Achna’da zafere sürdü
Haskasap Achna’da zafere sürdü
6 0
İlk finalist GG
İlk finalist GG
9 0
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
55 0
banner797
banner794

Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor

banner476

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası, bu hafta sonu Dilekkaya Parkuru’nda yapılacak sezonun ikinci yarışıyla devam ediyor

banner825
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), bu sezonun 4’üncü organizasyonu, KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası’nın ise ikinci yarışını bu hafta sonu gerçekleştiriyor. Bu Pazar (24 Nisan Pazar) Dilekkaya Motokros Parkuru’nda yapılacak yarış ile 2022 sezonu devam edecek.
Tanısay Petrol, Aziz Tüfekçi Ltd., Güven Sigorta, Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Capital Türk ve damalibayrak.net’in destekleri ile yapılacak yarışın 11.00’de başlayacağı ve takribi 14.00’de tamamlanacağı duyuruldu.
Yarışın kayıt işlemlerinin yarın (23 Nisan 2022 Cumartesi) 17.00’de tamamlanacağı açıklanırken; MX1A, MX1B, MX1C, MX2A, MX2B, MX2C, Genç Kros ve Kadın Kros sınıfları olmak üzere toplam 8 sınıfta kayıtlar alınmaya devam ediyor. Toplam 3 yarıştan oluşacak olan KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası, Mayıs ayı sonunda final yapacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.