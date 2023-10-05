MotoGP'de bir devrin sonu. Altı kez Dünya Şampiyonu MarcMarquez ile takımı Honda'nın yolları ayrılıyor.
30 yaşındaki İspanyol yıldız, takımı ile karşılıklı olarak, dört yıllık sözleşmesinin bir yıl erken sonlanması için uzlaşmaya vardı.
Böylece, 11 yıllık işbirliğine nokta koyan şampiyon ismin, yeni sezonda yola Ducati ile devam etmesinin önünde engel kalmadı.
Marquez, sosyal medyasından yaptığı açıklamada; "Bu harika yolculuk için teşekkür ederim. Birlikte 11 yıl geçirdik" dedi.
Marquez'in erkek kardeşi Alex ise, Ducati'ye bağlı Gresini yarış ekibinde yer alıyor.
Japonya GP'de iyi bir yarış çıkarmasına rağmen sakatlığının da etkili olduğu zorlu bir sezon geçiriyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.