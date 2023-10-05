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MotoGP'de bir devrin sonu

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MotoGP'de altı kez Dünya Şampiyonu olan MarcMarquez ile takımı Honda'nın, sezon sonunda, yolları ayrılıyor. İki taraf karşılıklı olarak 4 yıllık sözleşmeyi bir yıl erken sonlandırma kararı aldı.

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MotoGP'de bir devrin sonu
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MotoGP'de bir devrin sonu. Altı kez Dünya Şampiyonu MarcMarquez ile takımı Honda'nın yolları ayrılıyor.
30 yaşındaki İspanyol yıldız, takımı ile karşılıklı olarak, dört yıllık sözleşmesinin bir yıl erken sonlanması için uzlaşmaya vardı.
Böylece, 11 yıllık işbirliğine nokta koyan şampiyon ismin, yeni sezonda yola Ducati ile devam etmesinin önünde engel kalmadı.
Marquez, sosyal medyasından yaptığı açıklamada; "Bu harika yolculuk için teşekkür ederim. Birlikte 11 yıl geçirdik" dedi.
Marquez'in erkek kardeşi Alex ise, Ducati'ye bağlı Gresini yarış ekibinde yer alıyor.
Japonya GP'de iyi bir yarış çıkarmasına rağmen sakatlığının da etkili olduğu zorlu bir sezon geçiriyor.
 
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