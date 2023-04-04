Motodrag’da sezon açılışı yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KITMOK Polaris 2023 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı Serhatköy altgeçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yolda 2 Nisan 2023 Pazar günü yapıldı. 6 sınıfta toplam 50 yarışçının mücadelesine sahne olan organizasyonda dereceye girenler belirlendi

Polaris 2023 Motodrag Şampiyonası 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılan yarışla başladı. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), organizatörlüğünde; Polaris KKTC’nin ana sponsorluğunda yapılan şampiyonanın ilk yarışı, Güven Sigorta sponsorluğunda gerçekleştirildi. Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Berna Güzel işletmeleri, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla Serhatköy altgeçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yolda yapılan yarışta 50 sporcu mücadele etti. Pazar sabahı antrenmanlarla başlayan organizasyonda 5 sınıfta 50 sporcu önce sıralama seansına çıktı. Ardından ikili eşleşmelerin yapılmasıyla her sınıfın ilk üçü belirlendi. Her yarışta olduğu gibi oldukça kalabalık bir seyirci önünde ve yine güneyden de oldukça fazla katılımın olduğu yarışta 600cc Standart sınıfını Uğur Özçalıcıoğlu kazandı. İkinci Berk Boran olurken Halit Kurtul üçüncü oldu. 1000cc Standart sınıfında ise Abdullah Porsnuk birinciliği almayı başardı. İkinci Uğur Özçalıcıoğlu olurken üçüncü Kamil Ertuğrul oldu. 1000cc M1 sınıfında Hasan Solakay zafere ulaştı. Onu Hüseyin Aksu ikinci olarak ve Hasan Duran üçüncü olarak takip etti. 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro sınıflarına güneyden gelen komşularımız damga vurdu. En kalabalık sınıflar olan bu iki sınıfta Nikolas Taffali birinciliği aldı. Onu iki sınıfta da Giannos Papasava takip ederken, M2’de Alexis Chasikou ve M2 Pro’da Cemal Çelik üçüncü oldu. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni Şahinler muhtarlığında yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu, Şahinler Muhtarı Halil Yangın, KITMOK Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Silahşör, Erhan Aragül ve Berna Güzel verdi.



Fotoğraflar: Şakire Sahra Toprak



600cc M1

1-Uğur Özçalıcıoğlu - 7

2-Berk Boran - 46

3-Halit Kurtul - 22

1000cc Std.

1-Abdullah Porsnuk - 84

2-Uğur Özçalıcıoğlu - 7

3-Kamil Ertuğrul - 9

1000cc M1

1-Hasan Solakay - 313

2-Hüseyin Aksu - 124

3-Hasan Duran - 23

1000cc M2

1-Nikolas Taffali - 93

2-Giannos Papasava - 40

3-Alexsis Chasikou - 83

1000cc M2 Pro

1-Nikolas Taffali - 93

2-Giannos Papasava - 40

3-Cemal Çelik - 754

