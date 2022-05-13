Motodrag’da ikinci yarış Hamitköy’de

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı Hamitköy Çevreyolu üzerinde yarın yapılıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası, yarın (15 Mayıs 2022 Pazar günü) yapılacak sezonun ikinci yarışıyla devam ediyor. KITMOK organizatörlüğünde; LungoCafe, WorldtechBüroteknik, Capital Türk ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılacak yarış, Hamitköy Çevreyolu üzerinde gerçekleştirilecek. Bugün (14 Mayıs 2022 Cumartesi günü) saat 17.00’de kayıt işlemlerinin tamamlanacağı yarışta 600cc Std., 600cc M1, 1000cc Std., 1000cc M1, 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro olmak üzere 6 sınıfta kayıt alınıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen ve seyircilerin ilgi göstereceği tahmin edilen yarış 11.00’de başlayacak ve takribi 19.30’da tamamlanacak. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.

