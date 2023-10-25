Motodrag Şampiyonası Mevlevi’de tamamlandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KITMOK Polaris 2023 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun üçüncü ve son yarışı Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yolda 22 Ekim 2023 Pazar günü yapıldı

Polaris 2023 Motodrag Şampiyonası 22 Ekim 2023 Pazar günü yapılan yarışla tamamlandı. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), organizatörlüğünde; Polaris KKTC’nin ana sponsorluğunda yapılan şampiyonanın üçüncü ve son yarışı Güven Sigorta’nın yarış sponsorluğunda yapıldı. Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj, Yemek Kutusu ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılan yarış, Serhatköy altgeçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yolda gerçekleştirildi.

Yarışta, 4 farklı sınıfta toplam 22 sporcu mücadele etti. Motosikletlerin güçlerine ve modifiyelerine göre 1000cc Standart, 1000cc M1, 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro olarak ayrılan yarışçılar sıralamaların ardından ikili eşleşmelere başladılar. Güzel ve sıcak bir son bahar havasında, seyircilerin de yoğun ilgisiyle yapılan yarış sonunda

1000cc Standart sınıfında birinci Uğur Özçalıcıoğlu oldu. Onu Abdullah Porsnok takip etti. 1000cc M1 sınıfında Hasan Solakay yine zirvedeydi. İkinci Hüseyin Aksu olurken üçüncü Hasan Duran oldu. 1000cc M2 sınıfında Giannos Papasava birinci, Hasan Solakay ikinci ve Giorgos Kastoras üçüncü oldu. 1000cc M2 sınıfında olduğu gibi 1000cc M2 Pro sınıfında da Giannos Papasava birinci olmayı başardı. İkinci Giorgos Kastoras olurken Kyriakos Gavriel üçüncü oldu. Dereceye girenlere kupalarını KITMOK Başkan İbrahim Önderoğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.



Dereceler

1000 STD.

1.Uğur Özçalıcıoğlu (7)

2.Abdullah Porsnok (84)

1000 M1

1.Hasan Solakay (313)

2.Hüseyin Aksu (124)

3.Hasan Duran (23)

1000M2

1.Giannos Papasava (40)

2.Hasan Solakay (313)

3.Giorgos Kastoras (1)

1000 M2 Pro

1.Giannos Papasava (40)

2.Giorgos Kastoras (1)

3.Kyriakos Gavriel (69)

