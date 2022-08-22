Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı’nda ödül yağmuru olacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı” için geri sayım başladı. 10 Eylül 2022 Cumartesi günü yapılacak yarışta, kategori birincilerine toplam 35bin TL değerinde ödül dağıtılacak

2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, Mobile Link Cep Shop ana Sponsorluğunda yapılıyor. 10 Eylül 2022 Cumartesi günü Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılacak yarış için geri sayım başladı. Lifecell Digital’in iletişim Sponsorluğunda, Capital Radio’nun medya Sponsorluğunda, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Mardo, NEU Hospital, Comment Printing, Mandella, Değirmenlik Belediyesi, Hashtag Performance ve Prime Cars’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarış için çalışmalar sürerken, yarışta kategori birincilerine toplam 35bin Türk Lirası değerinde ödül dağıtılacağı açıklandı. Ayrıca Ana Sponsor Mobile Link Cep Shop’un geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da yapılacak çekilişle seyircilere zengin hediyeler dağıtacağı duyuruldu.

9 Eylül 2022 Cuma günü sıralamaların yapılacağı organizasyonda heyecan, 10Eylül 2022 Cumartesi günü 17.00’de ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Kayıtların devam ettiği organizasyon için ilginin yoğun olduğu açıklandı.



