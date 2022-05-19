KTKOD 2022 Şampiyona isim sponsoru İş Bankası

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği ile Türkiye İş Bankası KKTC Müdürlüğü arasında yapılan ana sponsorluk anlaşması ile KTKOD 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın ismi, “KTKOD 2022 İş Bankası Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası” oldu

Sezona yeni yönetimi ile güçlü bir giriş yapan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), Tekerlekler Cirilensin Gezi & Sergi etkinliğinin ardından 7.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi’ni gerçekleştirmişti. Sezonun geri kalanında 8 faaliyeti daha bulunan dernek yönetimi, Türkiye İş Bankası KKTC Müdürlüğü ile isim sponsorluğu konusunda mutabakata vardı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Girne Limanı’nda yapılacak sergi ile birlikte 2022 sezonunun adı, “KTKOD 2022 İş Bankası Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası” olarak anılacak. Serginin haricinde 1 Klasik Otomobil Hazine Avcılığı, 3 Klasik Otomobil Rallisi ve 3 Klasik Otomobil Slalom yarışı daha organize edilecek. Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin ile Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu arasında imzalanacak olan protokol ile birlikte iki marka güçlerini birleştirmiş olacak.

KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, “İş Bankası gibi güçlü ve değerli bir kurum ile yapmış olduğumuz anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Geçmişte birçok kaliteli organizasyona imza atmış olan derneğimiz, İş Bankası ile daha da güçlenerek kaliteli organizasyonlarına devam edecektir. Bugüne kadar yanımızda olan tüm sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kaliteli organizasyonlar için büyük önem taşıyan sponsorluklar, yapılacak olan faaliyetlerin daha kaliteli ve çok daha paylaşılarak yapılmasını sağlamaktadır. Emeği geçen herkese yönetim kurulum adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” dedi.



