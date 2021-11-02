Klasikte birincilik Tufan ailesinin

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, 2021 sezonunun ilk rallisini 99 ekibin katılımıyla gerçekleştirirken, 1960 model Volkswagen Beetle araçlarıyla İsmet Tufan – Ayşe Tufan ikilisi oldu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2021 sezonunun ilk rallisini geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirdi.

Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, altıncı kez yapılan ralli ile klasikler uzun bir aranın ardından yollara çıktı. 80’i ralli için olmak üzere toplam 99 ekibin katıldığı ve yeni bir dernek rekorunun kırıldığı yarış Cahit Necipoğlu Elit Mağazası önünde yapılan seremoni ile başladı. Uzun bir aradan sonra bir araya gelen klasik severler, coşkulu bir kalabalık oluşturdular. Yaklaşık 1 saat işlemlerin tamamlanmasının ardından ilk araç hareket ederken ralli başladı.

Keyifli rallide ilk SHT’yi İsmet Tufan-Ayşe Tufan ikilisi 1960 model Volkswagen Beetle araçlarıyla birinci sırada bitirdiler. İkilinin ideal süreyle olan farkları 0,223 saniyeydi ve bu derece en iyi SHT derecesi oldu.

İkinci SHT’de en iyi dereceyi Tolga Tekin-Bedia Tekin ikilisi, 1979 model Mercedes SL450 araçlarıyla elde ettiler. Merhum üye Atlas Rüstemoğlu anısına geçilen üçüncü SHT’de ise Ali Kelebek-Pembe Kelebek ikilisi 1979 model Mercedes SL380 araçlarıyla en iyi dereceyi yaptılar ve özel kupanın sahibi oldular. Genel klasman birincisi olmayı başaran ekip, Çiftler Klasmanı ve E Klasmanı’nı da kazanan İsmet Tufan – Ayşe Tufan ikilisi oldu. İkinci, aynı zamanda H Klasmanı’nı da kazanan, 1985 model Ford Sierra ile yarışan CanbenÖzpaşa –Sermin Özal ikilisi olmayı başarırken, üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ve ayrıca F Klasmanı’nı da kazanan ekip, 1967 model CadillacDeville araçlarıyla yarışan Salih Çeliker-Yonca Çeliker ikilisi oldu.

Kadınlar Klasmanını Seren Beyaz – Gülseren Beyaz ikilisi, T Klasmanını Sinam Gazi – Fatoş Gazi ikilisi, G Klasmanını Ali Köroğlu – Sultan Köroğlu ikilisi kazanırken, geleneksel olarak verilen 13’üncü Gelen Kupası’nı Sevgen Necipoğlu-Osman Kunt ikilisi kazandı.

Ödülleri Cahit Necipoğlu Ltd. direktörleriile Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Burçin Aliusta ile yönetim kurulu üyeleri takdim ettiler. Ödül töreninde yeni katılanlara “Hoş Geldin Kupası” verilirken, çocuklara da madalyalar takıldı.

