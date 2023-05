Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği “Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın ilk rallisi, “8.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi” 7 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nde (KTKOD) artık geleneksel hale gelen sezonun ilk rallisi, “Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi” bu yıl 8’inci kez yapıldı. KTKOD Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın, Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi’nden sonra ikinci etkinliği olan ralli, 7 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de toplanma ve start Cahit Necipoğlu Elit Demirhan önünden yapıldı. 7 Mayıs 2023 Pazar sabahı Demirhan’da bulunan Cahit Necipoğlu Elit Mağazası önünde toplanan klasik severler, 10.30’da ilk aracı start almasıyla keyifli mücadeleye başladılar. Gidecekleri güzergahı start anında aldıkları yol notlarından öğrenen klasik severler, toplamı 58 kilometre olan güzergahta 3 Sabit Hız Testi (SHT) geçtiler. Demirhan, Gönendere, Tirmen ve Mallıdağ güzergahını izleyen toplam 48 ekip, Mallıdağ’da derneğin ikramlarını aldıktan sonra Tatlısu istikametine devam ettiler ve ödül töreninin yapıldığı Ardıç Ağacı Tatil Köyü’ne ulaştılar. 8.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi, Near East Bank’ın şampiyona sponsorluğu ve Cahit Necipoğlu Ltd.’in yarış sponsorluğunun yanı sıra; Telsim, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo, Cemer Su ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçirildi. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde İsmet-Ayşe Tufan ikilisi günün birincisi ödülünü almaya hak kazandılar. Ali-Pembe Kelebek ikilisi ikinci olurken, Tolga-Bedia Tekin ikilisi üçüncü oldu. E klasmanında İlker-Nalan Canbulat ikilisi, F klasmanında Doğcan Kalkanel-Çizem Doygun ikilisi, G klasmanında Salih-Yonca Çeliker ikilisi, H klasmanında Hasan Gazi-Yağış Nizam ikilisi, Turing klasmanında Kemal-Ayçin Topcuoğlu ikilisi, Turing Kadınlar klasmanında Lütfiye-Pervin Akeler ikilisi, Turing Çiftler klasmanında Mustafa-Mukadder Cambaz ikilisi, Kadınlar klasmanında İpek Coşkuner-Jale Kuset ikilisi ve Çiftler klasmanında Ali-Özgü Öztunç ikilisi birincilik kupasını aldılar. Günün özel kupalarında ise; 13.Gelen Kupasını Ümit-Hidayet Ağören ikilisi, Best Time Kupasını Ali-Pembe Kelebek ikilisi, Mini Kupasını Ali-Pembe Köroğlu ikilisi, Mercedes Kupasını Ali-Pembe Kelebek ikilisi, Volkswagen kupasını İsmet-Ayşe Tufan ikilisi ve BMW kupasını Sergen-Nilay Necipoğlu ikilisi almaya hak kazandı. Dereceye girenlere kupalarını KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Organizasyon Komitesi üyeleri takdim etti.



GENEL KLASMAN:

1.İsmet-Ayşe Tufan

2.Ali-Pembe Kelebek

3.Tolga-Bedia Tekin

E KLASMANI:

1.İlker-Nalan Canbulat

2.Sevim Beşok-Didem Ercan

F KLASMANI:

1.Doğcan Kalkaner-Çizem Doygun

2.Osman-Zehra Çakal

G KLASMANI:

1.Salih-Yonca Çeliker

2.Halil Bardak-Ezgi Sevilmiş Bardak

3.Ali-Sultan Köroğlu

H KLASMANI:

1.Hasan Gazi-Yağış Nizam

2.Mehmet-Sinem Çakar

3.Hüseyin-Çiğdem Bıçak

TURİNG KLASMANI:

1.Kemal-Ayçin Topcuoğlu

2.Mustafa-Ayşen Beyaz

3.Halil-Florina Karalar

TURİNG KADINLAR KLASMANI:

1.Lütfiye-Pervin Akeler

TURİNG ÇİFTLER KLASMANI:

1.Mustafa-Mukadder Cambaz

2.Kemal-Aslı Akeler

KADINLAR KLASMANI:

1.İpek Coşkuner-Jale Kuset

2.Fatoş Arca-Selda Cenkova

3.Meryem Necipoğlu-Duyal Köprülü

ÇİFTLER KLASMANI:

1.Ali-Özgü Öztunç

2.Vehit-Berrin Denizer

3.Ümit-Hidayet Ağören

13.Gelen Kupası:

Ümit-Hidayet Ağören

Best Time Kupası:

Ali-Pembe Kelebek

MİNİ CUP:

1.Ali Köroğlu-Sultan Köroğlu

Mercedes Cup:

Ali Kelebek-Pembe Kelebek

VOLKSWAGEN CUP:

İsmet Tufan-Ayşe Tufan

BMW CUP:

Sergen Necipoğlu-Nilay Necipoğlu