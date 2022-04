Klasiklerde ilk yarış, Kuset-Coşkuner ikilisinin

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Cahit Necipoğlu Ltd. sponsorluğunda yedinci kez yapıldı. Ralliyi Jale Kuset-İpek Coşkuner ikilisi kazandı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) 2022 yılı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz ay yapılan yılın ilk gezi ve sergi etkinliğinin ardından yılın ilk rallisi de geçtiğimiz Pazar günü yapıldı. Geleneksel hale gelen “Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi” bu sezon yedinci kez yapıldı. Demirhan bölgesinde bulunan Cahit Necipoğlu Elite mağazasının önünden sabahleyin başlayan ralliye 70’in üzerinde ekip katıldı. Ekipler üç buçuk saat civarında yaklaşık 96 kilometrelik 4 Sabit Hız Testi’ni (SHT) ve izaz ikram noktalarını geçtikten sonra Lefkoşa Sanayi bölgesinde bulunan Cahit Necipoğlu Müzesi’nde finiş görerek yarışı tamamladılar. Cahit Necipoğlu Elite mağazasının önünden başlayan rallide ekipler ilk olarak Değirmenlik bölgesinde ilk SHT’yi geçtiler. Ardından UKÜ-Taşkent arasında ikinci SHT’yi geçip, Dikmen üzerinden Boğaz’a devam ettiler. Eski Girne-Gönyeli yolunda üçüncü SHT’yi geçtikten sonra Yenişehir’de bulunan Cahit Necipoğlu Ltd. Mağazası önünde izaz ikram noktasına ulaştılar. Ardından son SHT için Metehan’dan geçerek Alayköy’e gittiler ve ödül töreninin yapılacağı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Cahit Necipoğlu Müzesi’ne ulaştılar. Yakın Doğu Bankası, Güven Sigorta, Tekin İletişim ve InchInsuranceServices’in de katkılarıyla yapılan 7.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi’nde 1972 model Austin Mini ile mücadele eden Jale Kuset-İpek Coşkuner ikilisi, en iyi SHT derecesini de elde ederek birinciliğe ulaşan ekip oldu. İkili ayrıca Kadınlar Kategorisi’nde de birinci oldular. 1979 model Mercedes SL450 ile mücadele eden Ali-Pembe Kelebek ikilisi ikinci olurken, 1980 model Mercedes SL450 ile mücadele eden Vehit-Berin Denizer ikilisi üçüncü oldu. 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na 2,25 katsayı üzerinden puan veren rallide İsmet-Ayşe Tufan ikilisi E Kategorisi’nde, Tolga-Bedia Tekin ikilisi F Kategorisi’nde, Salih-Yonca Çeliker ikilisi G Kategorisi’nde, Hasan-Hazan Gazi ikilisi H Kategorisi’nde ve İlke-Emel Koçak ikilisi Turing Kategorisi’nde birinci olan ekipler oldu. Çiftler Kategorisini Osman-Zehra Çakal ikilisi kazanırken, 13’üncü gelen kupası Hüseyin Eylenceli’nin oldu. Ödül töreninde Cahit Necipoğlu Ltd. ailesi tam kadro bulunurken, kupaları KTKOD Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takdim ettiler.



Genel Klasman:

1.Jale Kuset-İpek Coşkuner (20-Austin Mini 1972)

2.Ali-Pembe Kelebek (29-Mercedes SL450 1979)

3.Vehit-Berin Denizer (32-Mercedes SL450 1980)

E Kategorisi:

1.İsmet-Ayşe Tufan (4-VW Beetle 1960)

2.Rauf-Münevver Kutalp

3.Eral Erdal-Berkehan Nereli

F Kategorisi:

1.Tolga-Bedia Tekin (11-Mustang Mach 1 1969)

2.Ali-Özgü Öztunç

3.Yaşar Köroğlu-Meliz Güler

G Kategorisi:

1.Salih-Yonca Çeliker (18-Mercedes SL 350 1972)

2.Ümit-Hidayet Ağören

3.Seren Beyaz-Gülseren Çaktuğ

H Kategorisi:

1.Hasan-Hazan Gazi (65-Volvo 440 1991)

2.Meryem Necipoğlu-Duyal Köroğlu

3.Halil-Melis Çelik

Turing Kategorisi:

1.İlke-Emel Koçak (48-Evo 1992)

2.Mehmet-Simge Karaoğlan

3.Serhat-Şeref Karaoğlan

Kadınlar Kategorisi:

1.Jale Kuset-İpek Coşkuner (20-Austin Mini 1972)

2.Seren Beyaz-Gülseren Çaktuğ

3.Fatoş Arca-Selda Cenkova

Çiftler Kategorisi:

1.Osman-Zehra Çakal (5-Morris Oxford 1960)

2.Hüseyin-Seral Eylenceli

3.Mustafa-Seniha Besim



13’üncü gelen Kupası: Hüseyin Eylenceli (15-Vauxhall Viva 1971)

Best Time Kupası: Jale Kuset (0.011)