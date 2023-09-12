Klasiklerde 2022 yılı ödülleri verildi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, deprem nedeniyle ertelenen Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası ile Near East Bank 2022 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası balosunu geçtiğimiz hafta içi gerçekleştirdi. Görkemli baloda Başkan Gökhan Necipoğlu yeni 1275 metre karelik yeni tesis müjdesini verdi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2022 yılı içinde yapılan iki şampiyona, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası ve Near East Bank 2022 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası ödül törenini Mart ayında gerçekleştirmeyi planlamıştı fakat Türkiye’de gerçekleşen, asrın felaketi niteliğindeki deprem sonrası ertelenen balo, geçtiğimiz hafta içerisinde, Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance’ta yapıldı. Dernek yönetimi, sponsor firma yöneticileri ve basının da katıldığı gecede 65 klasik sever hazır bulundu. Sezonun değerlendirilmesinin de yapıldığı keyifli gecede dereceye girenlere kupalarını Türkiye İş Bankası Ülke Müdürü Serhan Akşahin, Türkiye İş Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Handan Yıldırım, Candan Altay ve Barış Arslan, Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, Near East Bank Özel Bankacılık Müdürü Esra Manyera, Near East Bank Yatırım Bankacılığı Müdürü Mustafa Akpolat, KKTC Telsim Kurumsaldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörlerinden Duyal Köprülü, KTKOD eski başkanları Salih Çeliker ve Cenk Sarper takdim etti.RALLİ ŞAMPİYONU SALİH-YONCA ÇELİKER ÇİFTİ, SLALOM ŞAMPİYONU ERDOĞAN AŞIKKlasik otomobil rallilerinin tecrübeli ekibi, Salih-Yonca Çeliker çifti, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın en büyük kupasını almaya hak kazanan ekip oldu. İkinci pilotlarda İsmet Tufan olurken, Co-pilotlarda Pembe Kelebek oldu. Üçüncülük kupası ise pilotlarda Ali Kelebek’in, Co-pilotlarda Ayşe Tufan’ın oldu. Near East Bank 2022 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın en büyüğü ise Erdoğan Aşık olmuştu. İkincilik kupasını Mustafa Beyaz alırken, Ali Köroğlu üçüncülük kupasının sahibi oldu.BAŞKAN GÖKHAN NECİPOĞLU’NDAN DERNEK LOKALİ MÜJDESİUzun bir süredir Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’ne lokal kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Gökhan Necipoğlu önderliğindeki yönetim kurulu, arazi ve proje aşamalarını geçip son düzlüğe çıktıklarının müjdesini verdi. Lefkoşa’da yapımına başlanan 1,275 metre karelik bina içerisinde dernek lokali, müze ve restaurant olacak. Yıl sonunda kadar ilk etabın tamamlanması hedefinde olduklarını söyleyen Necipoğlu, Lokal, Araba Müzesi ve Antika Eşya Müzesi’nin ilk olarak hizmete açılacağını duyurdu.2022 Türkiye İş Bankası Klasik Otomobil Ralli ŞampiyonasıGenel Klasman Pilot1.Salih Çeliker2.İsmet Tufan3.Ali KelebekGenel Klasman Co-Pilot1.Yonca Çeliker2.Pembe Kelebek3.Ayşe TufanE Klasmanı1.İsmet Tufan2.Rauf KutalpF Klasmanı1.Tolga Tekin2.Ali Öztunç3.Doğcan KalkanelG Klasmanı1.Salih Çeliker2.Ali Kelebek3.Jale KusetH Klasmanı1.Hasan Gazi2.Erol Barçın3.Mustafa KöprülüTuring Klasmanı1.Mustafa BeyazKadınlar Klasmanı1.Fatoş Arca2.Jale Kuset3.Meryem NecipoğluÇiftler Klasmanı1.Salih-Yonca Çeliker2.Ali-Pembe Kelebek3.Vehit-Berrin DenizerNear East Bank 2022 Klasik Otomobil Slalom ŞampiyonasıGenel Klasman1.Erdoğan Aşık2.Mustafa Beyaz3.Ali KöroğluE Kategorisi1.Turgut BürüncükF Kategorisi1.Ali Öztunç2.Ahmet Sakinoğlu3.Kemal AkelerG Klasmanı1.Fatoş Arca2.İpek Coşkuner3.Jale KusetH Kategorisi1.Erdoğan Aşık2.Ali Köroğlu3.Mustafa BeyazKadınlar Kategorisi1.Fatoş Arca2.İpek Coşkuner3.Jale KusetT Kategorisi1.İsmet Tufan2.Kemal Akeler3.Mustafa Köprülü