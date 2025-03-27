Basel Holding’in şampiyona sponsorluğunda başlayan 2025 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı, “Carlot Auto 1.Tırmanma Yarışı” adıyla 23 Mart Pazar günü yapıldı. Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Doill, Eurol, Near East Bank, Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts’ın da katkılarıyla yarış, Karaağaç-Alevkayası yolunda yapıldı.

Seyirci alanı Karaağaç yolu üzerinde, servis alanı ise Karaağaç-Esentepe kavşağında kurulan yarış oldukça kalabalık seyirci kitlesi önünde yapıldı. 15 ekibin start aldığı yarışta Deniz Denner özel olarak hazırlanan 2,2 kilometrelik Karaağaç etabının rekorunu kırarak 1:19.121 ile günün galibi oldu. Çekişmenin büyük olduğu sezonun ilk tırmanma yarışında Doğa Koyuncu 1:20.758 ile ikinci olurken Ömer Karanfil 1:22,936 derecesi ile üçüncü oldu. Bu üç pilot genel klasmanda olduğu gibi E2 sınıfında da ilk üçü oluşturdular. Co-pilotlarda ise Ömer Karanfil’in co-pilotu Ahmet Buzlukçuoğlu birinci olurken, Hüseyin Şüküroğlu’nun co-pilotu Hasan Karlıtaş ikinci ve Halil Mulla’nın co-pilotu Talat Kaan Kantarcı üçüncü oldu. S2 sınıfında Halil Mulla-Talat Kaan Kantarcı birinci olurken, E4 sınıfında Ahmet Bağrıaçık-Serden Şenel ikilisi birinci, Can Yılmaz ikinci ve Hüseyin Karaoğlan-Mehmet Salih Çelikden ikilisi üçüncü oldu.

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Carlot Auto Direktörleri ve KKTOK yetkilileri takdim etti.

Dereceler:

No. Pilot Co-Pilot Araç Derece Sınıf

1 1 Deniz Denner Mitsubishi Lancer Evo 01:19,121 E2

2 2 Doğa Koyuncu Mitsubishi Lancer Evo 01:20,758 E2

3 8 Ömer Karanfil Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 01:22,936 E2

4 4 Hüseyin Şüküroğlu Hasan Karlıtaş Ford Fiesta 01:29,906 E2

5 6 Halil Mulla Talat Kaan Kantarcı VW POLO 01:31,027 S2

6 9 Ahmet Bağrıaçık Serden Şenel Nissan Silvia 01:31,877 E4

7 16 Arda Göksu Subaru Impreza 01:34,960 E2

8 5 Salih Çelikkaya İbrahim Çelikkaya Subaru Impreza 01:36,019 E2

9 11 Can Yılmaz Nissan Silvia 01:37,434 E4

10 15 Hüseyin Karaoğlan Mehmet Salih Çelikden Nissan 350z 01:40,738 E4

Fotoğraflar: Necati Külahlılar