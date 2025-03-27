Basel Holding’in şampiyona sponsorluğunda başlayan 2025 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı, “Carlot Auto 1.Tırmanma Yarışı” adıyla 23 Mart Pazar günü yapıldı. Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Doill, Eurol, Near East Bank, Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts’ın da katkılarıyla yarış, Karaağaç-Alevkayası yolunda yapıldı.

Seyirci alanı Karaağaç yolu üzerinde, servis alanı ise Karaağaç-Esentepe kavşağında kurulan yarış oldukça kalabalık seyirci kitlesi önünde yapıldı. 15 ekibin start aldığı yarışta Deniz Denner özel olarak hazırlanan 2,2 kilometrelik Karaağaç etabının rekorunu kırarak 1:19.121 ile günün galibi oldu. Çekişmenin büyük olduğu sezonun ilk tırmanma yarışında Doğa Koyuncu 1:20.758 ile ikinci olurken Ömer Karanfil 1:22,936 derecesi ile üçüncü oldu. Bu üç pilot genel klasmanda olduğu gibi E2 sınıfında da ilk üçü oluşturdular. Co-pilotlarda ise Ömer Karanfil’in co-pilotu Ahmet Buzlukçuoğlu birinci olurken, Hüseyin Şüküroğlu’nun co-pilotu Hasan Karlıtaş ikinci ve Halil Mulla’nın co-pilotu Talat Kaan Kantarcı üçüncü oldu. S2 sınıfında Halil Mulla-Talat Kaan Kantarcı birinci olurken, E4 sınıfında Ahmet Bağrıaçık-Serden Şenel ikilisi birinci, Can Yılmaz ikinci ve Hüseyin Karaoğlan-Mehmet Salih Çelikden ikilisi üçüncü oldu.

Tırmanma (2)-1

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Carlot Auto Direktörleri ve KKTOK yetkilileri takdim etti.

Dereceler:

               No.        Pilot       Co-Pilot Araç       Derece  Sınıf

1             1             Deniz Denner                   Mitsubishi Lancer Evo    01:19,121           E2

2             2             Doğa Koyuncu                 Mitsubishi Lancer Evo    01:20,758           E2

3             8             Ömer Karanfil    Ahmet Buzlukçuoğlu       Mitsubishi Lancer Evo VI               01:22,936           E2

Kartingciler kupalarını görkemli bir törenle aldı Kartingciler kupalarını görkemli bir törenle aldı

4             4             Hüseyin Şüküroğlu          Hasan Karlıtaş    Ford Fiesta         01:29,906           E2

5             6             Halil Mulla          Talat Kaan Kantarcı         VW POLO            01:31,027           S2

6             9             Ahmet Bağrıaçık              Serden Şenel      Nissan Silvia       01:31,877           E4

7             16          Arda Göksu                      Subaru Impreza 01:34,960           E2

8             5             Salih Çelikkaya  İbrahim Çelikkaya            Subaru Impreza 01:36,019           E2

9             11          Can Yılmaz                        Nissan Silvia       01:37,434           E4

10          15          Hüseyin Karaoğlan          Mehmet Salih Çelikden  Nissan 350z        01:40,738               E4

Fotoğraflar: Necati Külahlılar