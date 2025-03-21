Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği Near East Bank 2025 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası 23 Mart 2025 Pazar günü başlıyor. Sezonun ilk etkinliği, geleneksel hale gelen Tekerlekler Cirilensin Gezi ve Sergi organizasyonu olacak. Bu sezon 14’üncü kez yapılacak olan Gezi ve sergi organizasyonu, Kıbrıs’ta 70.Yılını kutlayan İş Bankası sponsorluğunda yapılacak.

23 Mart Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan KTKOD dernek lokalinde toplanacak olan klasikseverler, 10.00’da konvoy halinde hareket ederek İskele’ye gidecekler. Geçitkale’de motosiklet yarışı ziyaret edilerek konvoy geçişi yaptıktan sonra İskele’de toplanılacak. Daha sonra İskele Belediyesi Lunapark Alanı’na (Pera Mackenzi) gidecek olan katılımcılar sergi düzeni alacaklar.

KKTC Telsim’in iletişim sponsoru olduğu etkinlik ayrıca; İskele Belediyesi, Pera Mackenzi, CYPDUŞ, Güven Sigorta ve Amesis Digital Ajans’ın da katkılarıyla yapılıyor. Kayıtların devam ettiği organizasyona 80 üzeri kayıt alındı. Dj Performansı, çocuklar için yüz boyama, lunapark ve birçok etkinliğin olacağı organizasyon ile klasikler sezonu açacak.