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Klasikler, Girne Antik Limanı renklendirdi

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Klasikler, Girne Antik Limanı renklendirdi
KuzeyKıbrısKlasikveSporOtomobilKulübü 28 Mayıs 2022 CumartesigünüGirneAntik Liman KlasikOtomobilSergisidüzenledi.
Her yılgelenekselolarakdüzenlenenKlasikOtomobilSergisiyoğunkatılımilegerçekleştirildi. Birbirindenözelvegüzelklasiklerinbulunduğusergisaat 16:00’da başladıve 19:00’a kadardevametti.
GirneAntikLiman’dabuluşanklasikotomobilsahipleridışında, sergiyigörmeyegelenvatandaşlarvelimandabulunanturistlergüzelbirgüngeçirdiler. Bolbolfotoğraflarçekildiveklasiksohbetleredildi.
 
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