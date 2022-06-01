Klasikler, Girne Antik Limanı renklendirdi

KuzeyKıbrısKlasikveSporOtomobilKulübü 28 Mayıs 2022 CumartesigünüGirneAntik Liman KlasikOtomobilSergisidüzenledi.
Her yılgelenekselolarakdüzenlenenKlasikOtomobilSergisiyoğunkatılımilegerçekleştirildi. Birbirindenözelvegüzelklasiklerinbulunduğusergisaat 16:00’da başladıve 19:00’a kadardevametti.
GirneAntikLiman’dabuluşanklasikotomobilsahipleridışında, sergiyigörmeyegelenvatandaşlarvelimandabulunanturistlergüzelbirgüngeçirdiler. Bolbolfotoğraflarçekildiveklasiksohbetleredildi.
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