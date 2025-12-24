Erol Bulut'la yolları ayıran Antalyaspor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Kırmızı-beyazlı ekibin Volkan Demirel'le prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken imzanın önünde tek engel bulunuyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre Volkan Demirel, Antalyaspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı ancak yönetime imza için tek şart sundu. Bunun da Antalyaspor'un transfer yasağının kaldırılması olduğu belirtildi. Antalyaspor'un hafta içerisinde bu konuda adımları atacağı belirtilirken, Volkan Demirel'le resmi imzaların atılması hedefleniyor.

Volkan Demirel'le anlaşmada olumsuz bir durum olması durumunda Akdeniz ekibinin alternatifleri de belli oldu. Sami Uğurlu, Murat Şahin, Özhan Pulat ve Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor'un listesinde yer alan isimler olduğu ifade edildi.