Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın dün yaptığı bir açıklamada profesyonel askerlerin Rum Milli Muhafız Ordusunda (RMMO) 57 yaşına kadar kalmasının sağlanacağını söylediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Palmas, Noel dolayısıyla dün Larnaka acemi er eğitim kampına ziyaretinde yaptığı konuşmada, geçen yıldan bugüne kadar 800 kişiye terfi verildiğini de kaydetti.

Açıklamasında RMMO’nun temel dayanağı olan profesyonel askerlerin düzeyinin yükseltilmesiyle ilgili bir plan üzerinde çalıştıklarını da ifade eden Palmas, profesyonel askerlerin 57 yaşına kadar RMMO’da kalmasının sağlanacağına ilişkin taahhüdünü yineledi.