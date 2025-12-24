Güner Baysal +40 Ferdi Veteran Ligi, 26 Aralık Cuma akşamı saat 17.30’da oynanacak olan final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Turnuva boyunca yüksek tempo, centilmenlik ve mücadele ruhunun hiç düşmediği ligimiz; sporcularımızın sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştır.
Organizasyonumuza verdikleri değerli katkılardan dolayı sponsorlarımız Fume Kozmetik ve Değer Baysal’a teşekkür ederiz.
Final müsabakalarının ardından, dereceye giren başarılı sporcularımıza gece sonunda ödülleri takdim edilecektir.