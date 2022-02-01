KKTOK 2002 Yılı yarış taslak takvimi açıklandı

Necati KÜLAHLILAR

2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli-Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarında taslak takvim ve yarış sayıları belirlendi. 3 Yarıştan oluşması planlanan Sprint Şampiyonası yarışları aynı zamanda Ralli Şampiyonasına da puan verecek. 5 Ralli ve 3 Sprint den oluşması planlanan Ralli Şampiyonası 8 Yarıştan oluşacak.

