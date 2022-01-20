KKTC’de Dünya Motokros Şampiyonası girişimi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) kendilerine Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası organizasyon yapma yetkisi verildiğini duyurdu

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin motosiklet sporlarında ulusal ve uluslararası önemli başarılar yakaladığını belirterek, yeni planlarını anlattı.

Federasyon olarak 2022 yılının fırsatlarla dolu bir sene olacağını ümit ettiklerini dile getiren Uçar, "2022 yarış sezonu için ulusal yarışların hem sayılarını hem de katılımını artırabilecek tedbirler aldık. Ulusal organizasyonlarımızın yanı sıra en çok önem verdiğimiz ve performans sporcularımızın da kendilerini geliştirebilecekleri uluslararası organizasyonlarımızı sürdürmeye, onları başarılı bir şekilde organize etmeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Bu yıl önemli yurt dışı atılımlar gerçekleştireceklerini vurgulayan Uçar, şöyle devam etti:

"Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) aldığımız yetkiye istinaden, 2022 yılı takviminde artık Türkiye'deki başarılı organizasyonların bir emsalini hem kardeş ülke can Azerbaycan'da hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlemenin çabası içerisindeyiz. Dünya Motokros Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştiriyoruz. Geriye doğru baktığınızda, 5 şampiyona gerçekleştirmenin ve her biri diğerinden daha başarılı bir organizasyon ortaya koymuş olmanın gururunu yaşadık. 'Artık neden kardeş ülkelerimizle de bunu yapmayalım?' sorusuna bir cevap olarak, öncelikle Azerbaycan ve ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunu tekrarlamak istiyoruz."

