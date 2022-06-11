banner762
banner815
Prolig'de finalin adı belli oldu
Prolig'de finalin adı belli oldu
8 0
LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
27 0
 
Mercedes-Benz GLC yenilendi
Mercedes-Benz GLC yenilendi
11 0
100 yaşında ehliyetini yeniledi
100 yaşında ehliyetini yeniledi
34 0
“Yoksullaşmaya ve yokoluşa hayır” eylemi yapıldı
“Yoksullaşmaya ve yokoluşa hayır” eylemi yapıldı
25 0
Tatil planları yapılıyor ama…
Tatil planları yapılıyor ama…
43 0
İnçay Türkiye’de rekorla birinci
İnçay Türkiye’de rekorla birinci
30 0
banner797
banner854

KITMOK’tan ilk kez Rolling Drag Yarışı

banner476

2022 Güven Sigorta sezonunda yeni bir heyecan 12 Haziran 2022 Pazar yapılıyor. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun ilk kez organize ettiği Güven Sigorta Rolling Drag Yarışı, Serhatköy-Mevlevi arasındaki yolda yapılacak

banner825
KITMOK’tan ilk kez Rolling Drag Yarışı
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Güven Sigorta Rolling Motodrag Yarışı, bugün(12Haziran 2022 Pazar günü) yapılıyor. Şampiyonaya dahil olmayan bu özel yarış, hareketli startla başlayacak ve 600 metre sonunda tamamlanacak. KITMOK organizatörlüğünde ve Güven Sigorta’nın sponsorluğunda yapılacak yarış; Lungo Cafe, WorldtechBüroteknik, Capital Türk, Berna Güzel Elektronik ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla hayata geçirilecek. Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Serhatköy ile Mevlevli çemberleri arasındaki yolda yapılacak yarışa; 600cc M1, 1000cc Standart, 1000cc M1 ve 1000cc M2 sınıflarında olmak üzere toplam 25 yarışçı kayıt yaptırdı. 16.00’da başlayacak olan organizasyon ülkemizde ilk kez yapılacak. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından takribi 20.00’de ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.