KITMOK’tan ilk kez Rolling Drag Yarışı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Güven Sigorta Rolling Motodrag Yarışı, bugün(12Haziran 2022 Pazar günü) yapılıyor. Şampiyonaya dahil olmayan bu özel yarış, hareketli startla başlayacak ve 600 metre sonunda tamamlanacak. KITMOK organizatörlüğünde ve Güven Sigorta’nın sponsorluğunda yapılacak yarış; Lungo Cafe, WorldtechBüroteknik, Capital Türk, Berna Güzel Elektronik ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla hayata geçirilecek. Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Serhatköy ile Mevlevli çemberleri arasındaki yolda yapılacak yarışa; 600cc M1, 1000cc Standart, 1000cc M1 ve 1000cc M2 sınıflarında olmak üzere toplam 25 yarışçı kayıt yaptırdı. 16.00’da başlayacak olan organizasyon ülkemizde ilk kez yapılacak. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından takribi 20.00’de ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.