KITMOK’tan ilk kez Rolling Drag Yarışı

2022 Güven Sigorta sezonunda yeni bir heyecan 12 Haziran 2022 Pazar yapılıyor. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun ilk kez organize ettiği Güven Sigorta Rolling Drag Yarışı, Serhatköy-Mevlevi arasındaki yolda yapılacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Güven Sigorta Rolling Motodrag Yarışı, bugün(12Haziran 2022 Pazar günü) yapılıyor. Şampiyonaya dahil olmayan bu özel yarış, hareketli startla başlayacak ve 600 metre sonunda tamamlanacak. KITMOK organizatörlüğünde ve Güven Sigorta’nın sponsorluğunda yapılacak yarış; Lungo Cafe, WorldtechBüroteknik, Capital Türk, Berna Güzel Elektronik ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla hayata geçirilecek. Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Serhatköy ile Mevlevli çemberleri arasındaki yolda yapılacak yarışa; 600cc M1, 1000cc Standart, 1000cc M1 ve 1000cc M2 sınıflarında olmak üzere toplam 25 yarışçı kayıt yaptırdı. 16.00’da başlayacak olan organizasyon ülkemizde ilk kez yapılacak. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından takribi 20.00’de ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.

