Kartıngde Kış Kupası 2. yarışı yapıldı

Necati KÜLAHLILAR
Zet Karting Kış Kupası 2.yarışı cumartesi Zet Leuisure Center Pistinte gerçekleşti.
Nesdersan. com kış kupasında oldukça çekişmeli ve büyük heyecan yaşandı.Yarış sonunda Dereceye giren pilotlara kupa verildi.
Mini
1. Ruzgar Okman
2. Panos Christodolou
3. Zafer Niyazi
Junior
1. Hasan Macila
2. Ela Tutengil
Senior
1. Çetin Tutengil
2. Berk Ekensoy
3. Mehmet Salih Çelikden
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