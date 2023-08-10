Kartingciler bu kez gece yarışacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği “2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası”nda sezonun sondan bir önceki yarışı, 12 Ağustos 2023 Cumartesi akşamı yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası 12 Ağustos 2023 Cumartesi akşamı yapılacak olan sezonun beşinci ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarış olarak planlanan Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası’nın sondan bir önceki yarışları yine Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek.

12 Ağustos 2023 Cumartesi günü 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, akşamüzeri 17.00’de başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 18.00’de start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 19.10’de ve final ayağı yarışları 20.50’de başlayacak. Geneli 4-6 yaş arası minik sporcuların, Rookie Challenge gösterisi ise 20.20’de yapılacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni takribi 22.30’da yapılarak organizasyon sona erecek.

ÖN KAYITLARI 20’YE ULAŞTI

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası beşinci yarışları, Cemsa Sporting Center’de, 1400 metre uzunluğundaki RC1 kodlu pist şeklinde yapılacak. Yarışın kayıtları 11 Ağustos 2023 Cuma akşamüzeri 16.00’da tamamlanacak. Ülkemizde tatil için bulunan milli kartingcilermizden Tolga Güryel ve Mert Uzun da Senior kategoride yarışarak organizasyona katkıda bulunacaklar. Ana sponsor Kale Boya’nın yanı sıra Cemsa Sporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılacak olan şampiyona Ekim ayında tamamlanacak.



YARIŞ PROGRAMI (12 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ)

Resmi Antrenmanlar: 17.00

Sıralama Turları: 18.00

1.Ayak Yarışları: 19.10

Rookie Show (4-6 Yaş): 20.20

2.Ayak Yarışları: 20.50

Ödül Töreni: 22.30

