Karting sezonu “Şampiyon Melekler Anı Kupası” ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, 2023 sezonuna “Şampiyon Melekler Anı Kupası” organizasyonu ile başlıyor. Sezonun ilk yarışı olacak olan anı kupası 19 Mart 2023 Pazar günü yapılacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği “Şampiyon Melekler Anı Kupası” 19 Mart 2023 Pazar günü yapılıyor. 12 Şubat tarihinde yapılması planlanan “Winter Cup” özel yarışı ile sezonu açmayı planlayan Dernek, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle yarışı ertelemişti. 19 Mart 2023 Pazar günü, Türkiye’deki depremde hayatlarını kaybeden genç sporcularımız anısına “Şampiyon Melekler Anı Kupası” adıyla gerçekleştirilecek organizasyonda elde edilecek sporcu kayıt gelirlerinin de genç sporcuların ailelerinin de içinde olduğu derneğe bağışlanacağı açıklandı.

Altı yarış olarak planlanan 2023 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası öncesi hazırlık niteliğinde olacak yarış CemsaSporting Center’de gerçekleştirecek. 1600 metre uzunluğundaki RC6 pist şeklinde yapılacak yarışlar 08.00’de başlaycak olan serbest antrenmanlarla start alacak. 10.00’da Resmi antrenmanlar, 11.00’de sıralama turları ve 12.00’de ilk ayak yarışları yapılacak. Final yarışları ise 13.15’ten itibaren başlayacak. 15.00’te minik sporcuların gösteri sürüşlerinin ardından 15.30’da ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.

25 YARIŞÇI ÖN KAYIT YAPTIRDI

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Şampiyon Melekler Anı Kupası yarışına yoğun bir ilgi ön görülüyor. Yerli sporcularımızın yanı sıra Türkiye’den de 6 sporcunun yarışa ön kayıt yaptırdığını, kayıt işlemlerinin ise Cumartesi akşam üzeri 16.00’da tamamlanacağı açıklandı.



Yarış Programı

Serbest Antrenmanlar: 08.00-09.30

Brifing: 09.30

Resmi Antrenmanlar: 10.00-10.40

Sıralama Turları: 11.00-11.40

Pre-Final: 12.00-13.00

Final: 13.15-14.30

Rookie Show: 15.00

Ödül Töreni: 15.30



