Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu

Nesdersan.com Zet Karting Kış Kupası şampiyonları Senior da Mustafa Efefe, Junior da Hasan Macila ve Mini de Panos Christodolou oldular

Necati KÜLAHLILAR

Nesdersan.com Zet Karting Kış Kupasında final yarışı cumartesi gerçekleşti. Zet Karting Tesislerinde Saat 11 de başlayan kartin yarışı saat 14.00 tamamlanarak Ödül töreni ile son buldu. Yaşama Sporla Bağlan ve Zet Leisure Center tarafından organize edilen karting kupası mikro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 kategoride yapıldı.

Karting branşını teşvik amaçlı Yaşama Sporla Bağlan Derneği tarafından da desteklenen kupada final yarış sonunda her kategoride birinci ikinci ve üçüncü gelenlere kupaları verildi.

Kış Kupası şampiyonları Senior da Mustafa Efefe, Junior da Hasan Macila ve Mini de Panos Christodolou oldular

SENOİR

1. Mustafa Efefe

2. Berk Ekensoy

3. Çetin Tütengil

JUNİOR

1. Hasan Macila

MİNİ

1. Zafer Niyazi

2. Panos Christodolou

3. Constantinous Georgiou

