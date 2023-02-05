Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu

Necati KÜLAHLILAR
Nesdersan.com Zet Karting Kış Kupasında final yarışı cumartesi gerçekleşti. Zet Karting Tesislerinde Saat 11 de başlayan kartin yarışı saat 14.00 tamamlanarak Ödül töreni ile son buldu. Yaşama Sporla Bağlan ve Zet Leisure Center tarafından organize edilen karting kupası mikro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 kategoride yapıldı.
Karting branşını teşvik amaçlı Yaşama Sporla Bağlan Derneği tarafından da desteklenen kupada final yarış sonunda her kategoride birinci ikinci ve üçüncü gelenlere kupaları verildi.
Kış Kupası şampiyonları Senior da Mustafa Efefe, Junior da Hasan Macila ve Mini de Panos Christodolou oldular
SENOİR
1. Mustafa Efefe
2. Berk Ekensoy
3. Çetin Tütengil
JUNİOR
1. Hasan Macila
MİNİ
1. Zafer Niyazi
2. Panos Christodolou
3. Constantinous Georgiou
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