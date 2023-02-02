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Karting Kış Kupasında final zamanı

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Karting Kış Kupasında final zamanı
Nesdersan.com Zet Karting Kış Kupasında final yarışı bu cumartesi 4 Şubat 2023  tarihinde gerçekleşiyor. Zet Karting Tesislerinde Saat 11.00’de başlayacak olan organizasyon 15.30 da Ödül töreni ile son bulacak.
Yaşama Sporla Bağlan ve Zet Leisure Center tarafından organize edilecek olan kupa mikro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 kategoriye açık olacak. Karting branşını teşvik amaçlı Yaşama Sporla Bağlan Derneği tarafından da desteklenen kupada; final yarış sonunda her kategoride birinci olan ödüllendirilecek.
 
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