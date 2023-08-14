İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, 14.İskele Rallisi, 12-13 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Yarışı kazanan NEU Drift Racing Team ekibi, Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 2 NEU DRIFT Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 40:03.4 2 3 GOODYEAR Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 44:07.0 3 6 GOODYEAR Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo X 1 44:14.1 4 4 BİLGİMER Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo IV 1 45:08.8 5 12 Castrol Ford Team Turkiye Levent Ceylan Şapcılar Deniz Gümüş Ford Fiesta Rally3 R3 45:55.8 6 10 GMG Racing Team Gürol Baranlı Alperen Tetik Subaru Impreza N 46:46.5 7 11 Castrol Ford Team Turkiye Cem Yudulmaz Özden Yılmaz Ford Fiesta Rally3 R3 46:55.9 8 5 STAGE CARS Rally Team Ömer Yıldız Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo IX N 47:21.5 9 16 GMG Racing Team Osman Ceylan Batuhan Doğan Fiat Egea 3 52:21.8 10 9 KIBRISONLINE Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 53:01.8 11 19 Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick R 53:05.6 12 14 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 54:41.9 13 17 Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 3 55:30.2 14 18 Hasan Yiğittürk İbrahim Kara Canam Maverick R DNF 15 15 KARADUMAN Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 3 DNF 16 1 GOODYEAR Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 DNF 17 8 BİLGİMER Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 DNF

Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan 14. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapıldı. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Rinata Parts & Oil, Near East Bank, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Eurol ve Deniz Yağızerler Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü İskele Belediyesi Halk Plajı’ndan start aldı. Startın ardından ekipler 2 kez art arda İskele Kısa Etabı’nı, biri gündüz, biri gece etabı olarak geçip ilk günü tamamladılar. İki etabın ardından ilk günün lideri Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu.13 Ağustos 2023 Pazar günü ise Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilerek ralli tamamlandı. İkinci gün liderliğe yükselen NEU Drift Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi gün boyu liderliklerini kontrollü bir şekilde sürdürüp 14.İskele Rallisi’ni kazanmayı başardılar. İlk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisinin mekanik arıza yaşayarak yarış dışı kalmalarının ardından ikinci sıraya yükselen Goodyear Racing Team ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi çok istikrarlı bir performansla yarışı ikinci sırada bitirmeyi başardılar. Gün boyu sıkı bir mücadele vererek podyumu hak eden isimlerden, Goodyear Racing Team ekibi, Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisi üçüncü olurken, podyumu kaçıran ekip Bilgimer Rally Team’den Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi oldu.Bu yıl Şampiyon Melekler anısına düzenlenen kupada bu yarışın birincisi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. İkinci Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisi olurken üçüncü Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi oldu. Türkiye’den bu yarış için ülkemize gelen, Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Levent Ceylan Şapcılar-Deniz Gümüş ikilisi genel klasmanda beşinci, Sınıf R3’te birinci olmayı başarırken, yine Türkiye’den bu yarış için ülkemize gelen, GMG Racing Team ekibi Osman Ceylan-Batuhan Doğan ikilisi Sınıf 3 birincisi oldular. Sınıf R birincisi ise Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi oldu. 17 ekibin start aldığı zorlu rallide 13 ekip finişe ulaşmayı başarırken yarışın favorilerinden Stage Cars Rally Team ekibi Ömer Yıldız-Kani Avkıran ve Kıbrıs Online Rally Team ekibi Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi ilk gün kaza yaparak Süper Ralli haklarını kullandıklarından dolayı gerilere düştüler ve ralliyi sırasıyla 8’inci ve 10’uncu sıralarda tamamladılar. İkinci gün çeşitli sebeplerle finiş göremeyen ekipler ise favorilerden Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi, Sınıf 3’te yarışan Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ve Sınıf R’de yarışan Hasan Yiğittürk-İbrahim Kara ikilisi oldu. Yarışın tamamlanmasının ardından İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupalarını KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, İskele Belediyesi Asbaşkanları Sefa Kurukafa ve Halil Dericioğlu takdim etti.