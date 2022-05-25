İş Bankası ile KTKOD arasında iş birliği anlaşması imzalandı

İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği tarafından düzenlenen “2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın destekçisi oldu

İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) ile “2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası” için iş birliğine gitti. İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin ile KTOD Başkanı Gökhan Necipoğlu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın 2022 sezonu “İş Bankası Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası” adıyla gerçekleştirilecek. Girne Limanı’nda düzenlenen sergiyle başlayan “2022 İş Bankası Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nda 5 ralli ve 3 slalom yarışı düzenlenecek. İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, düzenlediği etkinliklerle Kıbrıs’ı klasik otomobillerle renklendiriyor. Klasik otomobil sevenlerin ve sahiplerinin ilgiyle takip ettiği şampiyonasının bu yılki destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sezon boyunca düzenlenecek rallileri izlemek ve birbirinden ilginç hikayeleri olan klasik otomobilleri yakından görmek isteyen herkesi etkinliklere bekliyoruz.”

