Hazineyi Salih Çeliker buldu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, “Hazine Avcılığı” etkinliğini 33 ekibin katılımıyla gerçekleştirirken, Salih Çeliker – Yonca Çeliker çifti Cadillac Deville araçları ile birinci oldular

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 2021 sezonunu, BaşpınarCo. Ltd. sponsorluğunda yapılan “Hazine Avı” etkinliğiyle tamamladı.

21 Kasım Pazar sabahı 08.30’dan itibaren Taşkınköy’de bulunan LTB otoparkında toplanmaya başlayan klasik severler, ilk aracın 10.00’da hareket etmesiyle etkinliğe başladılar. Kura çekimi ile kapı numaraları belirlenen yarışmacılar tek tek verilen fotoğraf yönlendirmeleriyle 5 önemli noktayı bulmaya çalıştılar. Toplamda 33 ekibin aileleriyle katıldığı etkinlikte kimi klasik sever havanın kapalı olması nedeniyle klasik araçlarıyla değil de günlük araçlarıyla etkinliğe katıldılar. Farklı sıralarla 5 noktayı bulmaya çalışan yarışmacılar, buldukları her noktada Kıbrıs tarihi ile ilgili sorularla karşılaştılar. Lefkoşa’da Çağlayan Gazinosu ve Yiğitler Burcu fotoğrafı verilirken, Girne’de Bellapais Manastırı, Deniz Şehitliği ve Hz. Ömer Türbesi fotoğrafı verildi. Tüm noktalar bulunduktan ve yaklaşık 2 saatlik parkurun sonunda tüm ekipler Korineum Golf &BeachResort’ta buluştular. Hep birlikte güzel bir Pazar yemeği yenildikten sonra Tombala ve Tavla turnuvası yapılıp ödül törenine geçildi.

Başpınar Klasik Otomobil Hazine Avcılığı etkinliğinde tüm noktaları doğru sırayla bulup sorulan toplam 18 soruya 17 doğru cevap veren 3 yarışmacı sahneye alındı ve birinciyi belirlemek için 2 soru daha soruldu. Böylece altın kolye hediyeyi kazanan ekip, 19 doğru cevapla Salih-Yonca Çeliker çifti oldu. İkinci olarak Akeler Kaporta Boya’dan Compound&Polish kazanan ekip, 18 doğru cevapla Mustafa Ar – Rana Müge Fırıncıoğluları ikilisi olurken, 17 doğru cevap vererek üçüncü olan ve Veli Kardeşlerden 500 TL’lik hediye çeki kazanan ekip Ahmet Ozant – Şifa Bıçak ikilisi oldu. Organizasyonun ana sponsoru olan BaşpınarCo. Ltd.’in kuruluşlarından olan Food Court Restaurant’tan ilk 3 ekibe ayrıca yemek çeki de verildi. Aracı arıza yaptığı halde pes etmeyen ve yarışı sürdüren Ahmet Üçok – Aysel Üçok ekibine de “Herşeye Rağmen” ödülü mahiyetinde FoodCourt’tan yemek çeki verildi.

Tavla turnuvasında KTKOD başkanı Burçin Aliusta ile Ertan Namlı finale kaldı. Çekişmeli mücadelelerin ardından Aliusta birinci olmayı başardı. Tüm yarışmacıların katılımıyla yapılan Tombala da ise keyifli dakikalar yaşandı ve kazananlar para ödülleriyle günü noktaladılar.

Başpınar Klasik Otomobil Hazine Avcılığı Etkinliği ilk 3:

1) Salih Çeliker - Yonca Çeliker (CadillacDeville) 19 Doğru Cevap

2) Mustafa Ar - Rana Müge Fırıncıoğluları (Suzuki Samurai) 18 Doğru Cevap

3) Ahmet Ozant - Şifa Bıçak (Volkswagen KarmannGhia) 17 Doğru Cevap

