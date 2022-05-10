Haskasap, Güney’de durdurulamıyor

DriftNeu Team Pilotu Enver Haskasap, Güney Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın 3.yarışını da kazandı

7-8Mayıs tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum kesiminde Power Drift Club’ın organize ettiği ve Achna Speedway pistinde gerçekleşen Güney Kıbrıs Drift Şampiyonası III. yarışında ülkemiz sporcularından şampiyon pilot Enver Haskasap birincilik kupasını aldı.

Toplamda 5 yarıştan oluşacak Güney Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ikinci etabında Pro kategorisinde mücadele eden Haskasap, toplam 206 puanla organizasyondan zaferle ayrılmıştı. Geçtiğimiz haftasonu yapılan sezonun üçüncü yarışının kazananıyine Haskasap oldu.

Zaferle biten yarış sonrasında açıklamalarda bulunan Haskasap;

“ Power Drift Club’ın düzenlediği sezonun üçüncü yarışında birinci gelmeyi başardık. Günü zaferle sonuçlandırdığımız ve kupayı aldığımız için çok mutluyuz. Sezonun ilk yarışında mekanik bir arıza sebebi ile “Top 8” elemelerinde yarışa veda etmek zorunda kalmıştık, bu kez 2022 Sezonu için yeni hazırladığımız aracın hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde tamamladık, yarıştan önce disiplinli bir şekilde antreman yaparak eksikliklerimizi gördük ve gerekli ayarlamaları yaptık. 7 Mayıs Cumartesi günü sıralamalar da arabanın piste göre ayarlarını bulmakta zorlansakta sıralamalarda birinci sırayı alarak ikili yarışlar için avantajlı başlama fırsatı yakaladık. Pazar günü ise ikili yarışlar çok zorlu geçti. Bu pist teknik sürüş isteyen bir pist, tecrübemizle sürüş disiplinini bozmadan bu durumu avantajlı hale getirerek finale kadar yükseldik ve birinci olduk. Kendi adıma ve takımın adına çok mutlum. Moralimiz yüksek, zaferimizin mutluluğu ile eve dönerek bir yarışı daha geride bıraktık. Takımıma ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi

