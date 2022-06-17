Haskasap Avusturya’da yarışacak

Ülkemizin otomobil sporlarının başarılı pilotlarından Enver Haskasap bu hafta sonu Avusturya’da yapılacak Drift şampiyonasına katılacak. NEU Drift team ekibi herşeyi ile hazır

Necati KÜLAHLILAR

Drift Neu Team, sezonun en heyecanlı yarışlarından Drift Masters Avrupa Şampiyonası için yola çıkıyor. 23 ülkeden 57 sürücünün katılacağı Drift Masters Avrupa Şampiyonası, 18-19 Haziran’da Greinbach PS Racing Center pistinde yapılacak. Geçen yıl yapılan değişikliklerle Greinbach PS Racing Center pisti her zamankinden daha zorlu ve rekabetçi hale getirildi. Heyecanın giderek arttığı ve bu yıl önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak Avusturya ayağı için, Drift Neu Team tüm hazırlıklarını tamamlayarak şampiyona için Avusturya’ya gidiyor.

Ülkemizde ve Avrupa’da drift yarışlarında önemli dereceler elde etmiş ve başarıları ile tanınan favori pilot Enver Haskasap, co-pilot Halil Mulla ve ekibi 18-19 Haziran’da Greinbach'taki zorlu PS Racing Center pistinde ülkemizi temsil etmek üzere mücadele edecek. Avrupa’da ve ülkemizde başarıları ile adından söz ettiren, 3 kez KKTC Drift Şampiyonu ve Avrupa Drift yarışlarında aldığı iyi derecelerle yurt dışında favori pilotlar arasında tanınan Enver Haskasap, Drift Master Şampiyonası için özel hazırlanan Nissan Silvia S15 aracıyla yarışacak. Haskasap, yarış öncesi demecinde şunları aktardı; “Mart 2020’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı son üç yıldır yurt dışında motor sporları yarışlarına katılamamıştık. Bundan dolayı ralli yarışlarına devam ederek ülkemizde ve güneyde gerçekleşen önemli ralli turnuvalarına katıldık. Co-pilotumuz Halil Mulla ile beraber Skoda Fabia R5 aracımızla mücadelelerimizi vererek ralli parkurlarında önemli dereceler elde ettik. 8 yarışta 5 kez podyuma çıktık. Drift sezonuna, 7-8 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs’ın güneyinde, Power Drift Club’ın organize ettiği ve Achna Speedway pistinde gerçekleşen Kıbrıs Drift Şampiyonası 3. yarışında birincilik kupasını alarak başladık. Sezona Avrupa Şampiyonası ile devam edeceğiz, özlediğimiz pistlere geri dönmekten ve en iyi pilotlarla mücadele verecek olmaktan dolayı heyecanlı ve mutluyuz. 2019 yılında Avusturya Greinbach PS Racing Center pistinde yarışmış, dereceler elde etmiştik. Bu parkuru tanıyoruz, elbette değişilikler olarak piste daha farklı zorluklar eklendi, yeni piste yarışmayı heyecanla bekliyoruz. Takımımla beraber bu yarışa en iyi şekilde hazırlandık ” dedi.

2019 yılında Avrupa Drift Şampiyonası’nda yarışan Haskasap, İrlandalı efsane drift pilotu James Deane gibi isimlerle Avusturya yarışına katılmıştı.

7-8 Mayıs tarihlerinde Drift Masters Avrupa Şampiyonası'nda serinin en popüler drift etkinliklerinden ilki ise hızlı yapısıyla dikkat çeken İrlanda'nın en büyük motor sporları mekanı Mondello Park'ta gerçekleşmişti. Drift Masters Avrupa Şampiyonası'nda sezonun ikinci durağı olan Avusturya için Neu Drift Team ekibi Avrupa yolunda.

