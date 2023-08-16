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Haskasap Almanya’da piste çıkıyor

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Haskasap Almanya’da piste çıkıyor
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Necati KÜLAHLILAR
Ülkemizin başarılı drift pilotlarındanDrift NEU Racing Team pilotu Enver Haskasap 17 - 19 Ağustos tarihlerinde Almanya’da yapılacaķ olan drift yarışına katılacak.
DriftMasterin düzenlediği 5. ayak yarışı Almanya da Ferropolis pistinde yapılacak. Haskasap bugün ekiple birlikte Almanya'ya gidecek. Cuma günü Antrenman ve sıralama turları cumartesi günü ise yarışma yapılacak.
HASKASAP:TAKIM OLARAK ASLA VAZGEÇMEDİK
Drift NEU Racing Team pilotu Enver Haskasap organizasyon öncesi yaptığı açıklamada şöyle dedi:
DriftMasters Grand PrixFinish yarışında geçirdiğim kazadan sonra aracımızı Kıbrıs'a getirerek 2 gün içinde tüm eksikleri tamamlayarak test sürüşlerini başarıyla gerçekleştirerek Alman yarışına başlayacağız. Takım olarak asla vazgeçmedik ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi destekleyen tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz.
 
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