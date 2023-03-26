Hasan Macila'dan Güney’de birincilik!

Ülkemiz karting sporcularından gelecek vadeden Jr. Hasan Macila Güneye Kıbrıs’ta düzenlenen IAME Serisinde ülkemizi temsil etti. Daytona yarış pistinde yapılan yarışmaya Rum Kesiminin en iyi derece yapan pilotları yanı sıra Rusya'dan iddialı pilotlarında start aldı.

Jr. Macila yarışmaya ilk kez F1 Pilotu Lando Noris'in özel tasarladığı aracı kullandı. Minik Macila birinciliğiyle Kıbrıslı Türkleri gururlandırdı.

