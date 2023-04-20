Hasan Fikri Macila Şansını RotaxMax Challenge 'de deneyecek

Ülkemizin gelecek vaat eden Şampiyon Jr pilotlarından Hasan Fikri Macila Güney Kıbrıs'taki büyük organizasyonda piste çıkacak. RotaxMax Challenge Pazar günü Güney Kıbrıs'ta gerçekleşecek.

Zorlu rakipler arasında KKTC'yi temsil edecek olan Jr. Macila ilk kez Praga marka bir araçla piste çıkacak. Son antrenmanlarını tamamlayan Şampiyon pilot Jr Fikri Macila'nın hedefi yeniden şampiyonluk kürsüsünde zirvede yer almak.



