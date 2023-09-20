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Genç ATV ve Kroscular Hamitköy’de yarıştı
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Genç ATV ve Kroscular Hamitköy’de yarıştı

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) geleceğin sporcuları için düzenlediği “Polaris 2023 Çocuk Toprak Etkinliği”, bu sezon ikinci kez, 10 Eylül 2023 Pazar günü Hamitköy’de yapıldı

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Genç ATV ve Kroscular Hamitköy’de yarıştı
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Yaşları 4 ile 14 arası değişen çocukların ATV ve Kros heyecanlarını parkurlarda gerçekleştirmeleri için etkinlik düzenledi. Geçtiğimiz sezon Dumlupınar’da hazırlanan küçük bir toprak parkurda yapılan etkinliğe çok sayıda çocuk katılmış ve etkinlik tam not almıştı. Bu sezon ise ilki haziran ayında yapılan etkinlik ikinci kez Polaris ana sponsorluğunda; Güven Sigorta, LungoCafe, WorldTechBüroteknik, Berna Güzel işletmeleri, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj, Yemek Kutusu ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla organize edildi. 10 Eylül 2023 Pazar akşamüzeri Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzeri, Hamitköy-Haspolat arasında hazırlanan parkurda yapılan etkinliğe çok sayıda motosiklet ve ATV tutkunu genç sporcu katıldı. Çocukların heyecanı ve motivasyonlarının dikkat çektiği organizasyonda kurallara uyarak yarışmaları da muhteşemdi. Organizasyon sonunda ödül töreni yapıldı ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu genç sporculara plaket takdim etti.
 
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