Formula 1’de şampiyon son yarışa kaldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zafer LewisHamilton'ın. Son yarış öncesi MaxVerstappen ve Lewis Hamilton aynı puanda.
Yarışın 38'inci turunda Hamilton ile Verstappen arasında kaza yaşanırken Hollandalı pilota ihlalden dolayı beş saniye ceza verildi.
43'üncü turda liderliğine oturan Hamilton, Suudi Arabistan GP'sini kazandı ve şampiyon sezonun son yarışında belli olacak.
Lewis Hamilton ve MaxVerstappen 369.5'er puanla son yarışa eşit girerken, Formula 1'de sezonun finali Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 12 Aralık Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.
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