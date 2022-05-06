banner762
banner815
Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
9 0
Birer puanla bitirdiler
Birer puanla bitirdiler
24 0
 
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
26 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
19 0
Havada panik yaşandı
Havada panik yaşandı
149 0
Koop geriden gelerek kazandı
Koop geriden gelerek kazandı
11 0
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
12 0
banner797
banner794

Formula 1 heyecanı ABD'de sürecek

banner476

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışı Miami Grand Prix'si ile sürecek

banner825
Formula 1 heyecanı ABD'de sürecek
ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.
Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve RedBull'danMaxVerstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Charles Leclerc (Monako): 86 puan
2. MaxVerstappen (Hollanda): 59
3. SergioPerez (Meksika): 54
4. George Russell (Büyük Britanya): 49
5. Carlos Sainz (İspanya): 38
Takımlar
1. Ferrari: 124
2. RedBull: 113
3. Mercedes: 77
4. McLaren: 46
5. Alfa Romeo: 25
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.